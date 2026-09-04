Nishu Azad Father Attack: राहुल गांधी ने निशु आजाद को दिलाया न्याय का भरोसा, जानें पूरा मामला

निशु आजाद ने राहुल गांधी से मांगी मदद

Hindutva extremist Swatantra Bhardwaj spoke about attacking the father of a CJP protester during a podcast.



He said that the man received 60 stitches and was on the verge of death, adding that “a Section 307 case was warranted,” yet he walked out within a day after a call from… pic.twitter.com/TqgBEw8Twz — Sarcastic. (@Sarcaztick) September 2, 2026

इसे लेकर निशु आजाद ने वीडियो पोस्ट कर कहा, 'वायरल वीडियो में उसने खुद कबूल किया उसी ने मेरे पापा का सर फोड़ा था। हमने इस घटना के समय ही उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। दिल्ली पुलिस से हमारा विश्वास उठ चुका है। अब मुझे उम्मीद सिर्फ राहुल गांधी से हैं। प्लीज आप मुझे न्याय दिलाइए।



क्या बोले राहुल गांधी?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि निशु, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। साफ है कि तुम्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि तुम अपने समुदाय और छात्रों के हक की आवाज उठाती हो। उन्होंने कहा कि अमित शाह की दिल्ली पुलिस एक तरफ़ छात्रों के साथ अमानवीय बर्बरता करती है। दूसरी तरफ एक दलित लड़की के पिता का सिर फोड़ने वाला अपराधी खुलेआम घूम रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी - ऐसे अपराधी को आपका और आपकी पार्टी के लोगों का संरक्षण क्यों है? अब भी कार्रवाई होगी या किसी को बचाते रहेंगे? निशु, तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता।

निशु, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ।



साफ है कि तुम्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि तुम अपने समुदाय और छात्रों के हक़ की आवाज़ उठाती हो।



अमित शाह की दिल्ली पुलिस एक तरफ़ छात्रों के साथ अमानवीय बर्बरता करती है। दूसरी तरफ़ एक दलित लड़की के पिता का सिर फोड़ने… https://t.co/m1mgH655hw — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 3, 2026

पुलिस ने अनुसार, 23 जून 2026 को जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के दौरान हुई हाथापाई में गाजियाबाद के रहने वाले संजय कुमार के सिर में चोट लग गई थी। RML अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि चोट मामूली है। यह चोट किसी हथियार से नहीं बल्कि कड़े से लगी थी।

#FACTCHECK



On 23.06.2026, at Jantar Mantar, during the CJP protest, Sh Sanjay Kumar (38), a resident of Ghaziabad, sustained a head injury by Kada worn by one of the alleged during a scuffle.



He was medically examined by Doctors of RML Hospital, and the injuries were opined to… — DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) September 3, 2026

डीसीपी न्यू दिल्ली के अनुसार, संजय कुमार के बयान के आधार पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत केस दर्ज किया गया है। मौके से सूरज कुमार और स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की जा चुकी है और जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।