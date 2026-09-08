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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Tuesday, 8 September 2026 (18:51 IST)

NIA की बड़ी कार्रवाई, 7 विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट, अमेरिकी नागरिक समेत 6 यूक्रेनियन आरोपी

NIA chargesheet seven foreign nationals
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (18:55 IST)
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को कथित आतंकी साजिश से जुड़े एक मामले में 7 विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक (Matthew Aaron Van Dyke) और 6 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। NIA का आरोप है कि इन लोगों के संबंध जातीय सशस्त्र समूहों से थे और वे भारत विरोधी ताकतों को प्रशिक्षण देने की गतिविधियों से जुड़े थे। हालांकि, खास बात यह है कि NIA ने इस चार्जशीट में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की धाराएं लागू नहीं की हैं।

इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के तहत आरोप

 
स्पेशल जज प्रशांत शर्मा की अदालत में दाखिल चार्जशीट में सातों आरोपियों पर Immigration and Foreigners Act की धारा 21 और 23 के तहत भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने, रहने और आवाजाही करने का आरोप लगाया गया है। आरोपियों की पहचान मैथ्यू आरोन वैन डाइक के अलावा यूक्रेन के कामिंस्की विक्टर, हुर्बा पेट्रो, स्लिविएक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफानकिव मारियन और होंचारुक मैक्सिम के रूप में हुई है। NIA के मुताबिक, इन सभी को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि वे म्यांमार से मिजोरम सीमा के रास्ते भारत में दाखिल हुए और बाद में देश के अलग-अलग एयरपोर्ट से पकड़े गए।

भाड़े के लड़ाकों के तौर पर काम करने का आरोप

 
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि यह समूह भाड़े के लड़ाकों (Mercenaries) के तौर पर काम कर रहा था। NIA इस बात की भी जांच कर रही थी कि क्या इन लोगों की भारत और म्यांमार में सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहों को मदद देने वाली किसी बड़ी आतंकी साजिश में भूमिका थी। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि समूह से जुड़े लोगों को ड्रोन चलाने और ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग दिए जाने की गतिविधियों की जांच की जा रही थी।

पहले UAPA के तहत दर्ज हुआ था मामला

NIA ने शुरुआत में इस मामले को UAPA और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया था। हालांकि, मंगलवार को दाखिल की गई चार्जशीट में सख्त आतंकवाद विरोधी कानून UAPA की धाराएं नहीं लगाई गईं। 16 मार्च को अदालत ने NIA को आरोपियों की 11 दिनों की हिरासत दी थी। इसके बाद 7 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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