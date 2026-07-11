पेपर लीक और घोटालों के बीच बड़ा खुलासा: जयशंकर से लेकर निर्मला सीतारमण तक... केंद्रीय मंत्रियों के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे? भड़के लोग!
NEET Paper Leak: देश में इस वक्त नौकरियों की कमी, प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी, NEET पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। छात्र सड़कों पर हैं और अपनी ढहती शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस जलते हुए विवाद में घी का काम किया है।
एक हालिया मीडिया विश्लेषण में यह खुलासा हुआ है कि जहां देश का आम छात्र एक अदद परीक्षा के समय पर होने और उसका रिजल्ट आने का इंतजार कर रहा है, वहीं देश की नीतियां बनाने वाले केंद्रीय मंत्रियों के बच्चे विदेशों के टॉप विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं।
इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है: क्या हमारे नेताओं को खुद भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है?
आइए देखते हैं इस लिस्ट में देश के कौन-से रसूखदार मंत्रियों के परिवारों के नाम शामिल हैं:
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यालय की सफाई : इस विवाद के बीच शिक्षा मंत्री के कार्यालय ने स्पष्ट किया कि उनकी बेटी नैमिषा पहले भारत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एलएलबी की छात्रा थीं। बाद में उन्हें एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एक वर्ष के लिए अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से एलएलएम करने का मौका मिला।
"यह सिर्फ पर्सनल चॉइस (व्यक्तिगत पसंद) का मामला नहीं है। यह देश की शिक्षा प्रणाली पर भरोसे का सवाल है। जिन नेताओं के पास पैसा और संसाधन हैं, वे अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए विदेश भेज देते हैं। लेकिन उन करोड़ों गरीब और मध्यमवर्गीय भारतीय छात्रों का क्या, जो इसी सिस्टम में पिसने को मजबूर हैं?"
वहीं बिहार के शिक्षा कार्यकर्ता अनिल कुमार राय का मानना है कि लगातार होने वाले पेपर लीक, भर्ती घोटालों और रोजगार की अनिश्चितता ने छात्रों का मनोबल तोड़ दिया है। जब देश की पूरी परीक्षा प्रणाली ही संदिग्ध नजर आने लगे, तो सक्षम परिवार अपने बच्चों को दलदल से निकालने के लिए विदेश का रुख करने लगते हैं।
जब तक देश के सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की हालत नहीं सुधरेगी, पेपर लीक जैसे माफियाओं पर लगाम नहीं कसी जाएगी, तब तक भारत का टैलेंट ऐसे ही विदेशों में पलायन करता रहेगा।
एक हालिया मीडिया विश्लेषण में यह खुलासा हुआ है कि जहां देश का आम छात्र एक अदद परीक्षा के समय पर होने और उसका रिजल्ट आने का इंतजार कर रहा है, वहीं देश की नीतियां बनाने वाले केंद्रीय मंत्रियों के बच्चे विदेशों के टॉप विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं।
इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है: क्या हमारे नेताओं को खुद भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है?
आंकड़े जो चौंकाते हैं : कैबिनेट मंत्रियों के 15 बच्चे विदेश में!एक मीडिया रिपोर्ट के सार्वजनिक आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, मोदी सरकार के कार्यकाल (2014 के बाद) में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मंत्रियों के 21 बच्चों (आयु वर्ग 18 से 35 वर्ष) में से 15 बच्चों ने विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री हासिल की है या वर्तमान में वहां पढ़ रहे हैं। केवल एक बच्चे ने भारत में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की, जबकि बाकी के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यालय की सफाई : इस विवाद के बीच शिक्षा मंत्री के कार्यालय ने स्पष्ट किया कि उनकी बेटी नैमिषा पहले भारत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एलएलबी की छात्रा थीं। बाद में उन्हें एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एक वर्ष के लिए अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से एलएलएम करने का मौका मिला।
"पैसा है तो विदेश चले गए, हमारा क्या?" - शिक्षा कार्यकर्ताओं का तीखा हमलाइस मुद्दे पर शिक्षा कार्यकर्ताओं और आम जनता ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कर्नाटक के प्रसिद्ध शिक्षा कार्यकर्ता निरंजनाराध्य वीपी का कहना है:
"यह सिर्फ पर्सनल चॉइस (व्यक्तिगत पसंद) का मामला नहीं है। यह देश की शिक्षा प्रणाली पर भरोसे का सवाल है। जिन नेताओं के पास पैसा और संसाधन हैं, वे अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए विदेश भेज देते हैं। लेकिन उन करोड़ों गरीब और मध्यमवर्गीय भारतीय छात्रों का क्या, जो इसी सिस्टम में पिसने को मजबूर हैं?"
वहीं बिहार के शिक्षा कार्यकर्ता अनिल कुमार राय का मानना है कि लगातार होने वाले पेपर लीक, भर्ती घोटालों और रोजगार की अनिश्चितता ने छात्रों का मनोबल तोड़ दिया है। जब देश की पूरी परीक्षा प्रणाली ही संदिग्ध नजर आने लगे, तो सक्षम परिवार अपने बच्चों को दलदल से निकालने के लिए विदेश का रुख करने लगते हैं।
विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में भारी उछालआंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भारत के युवा अब देश से बाहर जाने को मजबूर हैं:
सबसे बड़ा सवाल : क्या खोखले हैं 'विश्वगुरु' बनाने के दावे?यह बहस इस बात पर नहीं है कि किसी को विदेश में पढ़ने का अधिकार है या नहीं। लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी मर्जी से पढ़ने की आजादी है। लेकिन सवाल यह है कि जो नीति-निर्माता मंचों से भारत की शिक्षा व्यवस्था को 'विश्वस्तरीय' और देश को 'विश्वगुरु' बनाने के दावे करते हैं, वे खुद अपने बच्चों के लिए भारतीय संस्थानों को सुरक्षित या योग्य क्यों नहीं मानते?
जब तक देश के सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की हालत नहीं सुधरेगी, पेपर लीक जैसे माफियाओं पर लगाम नहीं कसी जाएगी, तब तक भारत का टैलेंट ऐसे ही विदेशों में पलायन करता रहेगा।
Hero VIDA VX2 Plus लॉन्च: 187KM रेंज, 65 मिनट फास्ट चार्जिंग और रिकॉर्ड बनाने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर
हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड VIDA ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया VIDA EVOOTER VX2 Plus 4.4 kWh लॉन्च कर दिया है। लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस नए वेरिएंट की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1,43,990 रुपये रखी गई है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर लंबी रेंज, तेज चार्जिंग और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।
PM Kisan Samman Nidhi की 24वीं किस्त कब आएगी खाते में, पूरा करें यह काम नहीं तो अटक जाएगा आपका पैसा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत केंद्र सरकार हर वर्ष 6000 रुपए प्रति किसान को मदद करती है। इस योजना की अभी तक 23 किस्त जारी हो चुकी हैं। हालांकि पिछले महीने जारी हुई पीएम किसान की 23वीं किस्त के पैसे कुछ किसानों के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं। अगर आप भी किसान हैं तो आप यह गलती नहीं करें।
E20 पेट्रोल से कितना घटेगा माइलेज, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिया यह जवाब
Ethanol blended Petrol News : पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण (E20) को लेकर जारी बहस के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज कहा कि 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) के इस्तेमाल से कुछ वाहनों में ईंधन दक्षता (माइलेज) 3 से 5 प्रतिशत तक कम हो सकती है, लेकिन इसके बदले मिलने वाले ऊर्जा सुरक्षा, कम कार्बन उत्सर्जन और बेहतर इंजन प्रदर्शन जैसे लाभ कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, ब्राजील वर्षों से E27 (27 प्रतिशत इथेनॉल) का इस्तेमाल कर रहा है और वहां इंजन खराब होने की कोई समस्या नहीं आई है। वहीं नितिन गडकरी ने भी ब्राजील द्वारा बहुत पहले ही E100 (100 प्रतिशत इथेनॉल) लागू किए जाने का हवाला देते हुए भारत में भी इसका स्तर बढ़ाने की बात कही है।
Super Typhoon Bavi : सुपर टाइफून 'बावी' का असर भारत तक, चीन-ताइवान-जापान में हाई अलर्ट, देश के कई राज्यों में भी घट सकती है बारिश
पश्चिमी प्रशांत महासागर में बना सुपर टाइफून 'बावी' (Bavi) एशिया के कई देशों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं और लगभग 1,000 किलोमीटर तक फैले इस विशाल तूफान को हाल के वर्षों के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में माना जा रहा है। इसका सीधा असर चीन, ताइवान और जापान पर पड़ने की आशंका है, जबकि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत के मानसून पर भी दिखाई देने लगा है।
Bankipur Bypoll में BJP को बड़ा झटका, उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने नामांकन के अगले ही दिन वापस लिया नाम, जानिए कौन है नया उम्मीदवार
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस लेने की का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे आगे भी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भाजपा की सेवा करते रहेंगे।
अमेरिकी नागरिकता के पक्ष में फैसले से क्यों खुश हैं भारतीय
दतिया से टिकट कटने के बाद छलका नरोत्तम मिश्रा का दर्द, कहा पार्टी फोरम पर रखूंगा बात, समर्थकों से भी की अपील
बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा का दतिया से टिकट कटने और उसके बाद उनके समर्थकों के जमकर बवाल के बाद अब पहली बार नरोत्तम मिश्रा का रिएक्शन सामने आया है। डबरा में मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह पार्टी का निर्णय है। वहीं उन्होंने दतिया में कार्यकर्ताओं के सड़क जाम और आत्मदाह की कोशिश की घटनाओं पर कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ताओं के पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालते हुए जो वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाए गए, वह ऐसा कोई काम नहीं करें और न मार्ग अवरूद्ध करें, पार्टी फोरम पर अपने तरीके से अपनी बात रखी जाती है इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है।
Weather Update: 15 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड-हिमाचल में 400+ सड़कें बंद, सहारनपुर में भारी बारिश से कब्रें क्षतिग्रस्त
Weather Update 11 July: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारी बारिश की वजह से मुर्दे कब्रों से बाहर आ गए और पानी में बह गए। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 400 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने आज 15 राज्यों में आंधी-बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इधर सैटेलाइट इमेज में राजस्थान और गुजरात से बादल नदारद है।
AI का नया कारनामा! मास्को में दो ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने की शादी, रोबोट डॉग लाया ब्रेस्लेट्स
गन्ना किसानों के हित में योगी सरकार सख्त, घटिया खाद-कीटनाशक देने वाली चीनी मिलों पर होगी बड़ी कार्रवाई
योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा और खेती की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश की सभी चीनी मिलें किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्ता परीक्षण से गुजरे उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं कीटनाशक ही उपलब्ध करा सकेंगी। उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस ने इस संबंध में प्रदेश की सभी चीनी मिलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।