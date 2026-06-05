कॉकरोच जनता पार्टी का पहला शक्ति प्रदर्शन, दिल्ली पहुंचने से अभिजीत दीपके ने दिया यह बड़ा संदेश?
दीपके 6 जून को सुबह भारत आ रहे हैं। वह जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। उनकी इसी दिन पार्टी NEET पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने की योजना है।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि भारत की ओर अग्रसर...अपने भाग्य को संविधान के हाथों में छोड़ रहा हूं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने जय भीम हैशटेग का भी इस्तेमाल किया।
सीजेपी की एयरपोर्ट पर नहीं आने की अपील
पार्टी ने समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने और ऐसी किसी भी हरकत से बचने को कहा जिससे कोई गड़बड़ी हो सकती है। अपील में कहा गया है कि विरोधी इस आंदोलन को खत्म करने या बदनाम करने का मौका ढूंढ रहे हैं और पार्टी को उन्हें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए।
गौरतलब है कि सोनम वांगचुक, प्रकाश राज समेत कई दिग्गजों ने अभिजीत दीपके के नेतृत्व में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के पहले शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला किया है।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें