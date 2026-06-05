कॉकरोच जनता पार्टी का पहला शक्ति प्रदर्शन, दिल्ली पहुंचने से अभिजीत दीपके ने दिया यह बड़ा संदेश?

दीपके 6 जून को सुबह भारत आ रहे हैं। वह जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। उनकी इसी दिन पार्टी NEET पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने की योजना है।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि भारत की ओर अग्रसर...अपने भाग्य को संविधान के हाथों में छोड़ रहा हूं। इस पोस्‍ट के साथ उन्होंने जय भीम हैशटेग का भी इस्तेमाल किया।

On my way to India…



Leaving my fate in the hands of the Constitution. #JaiBhim — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 5, 2026

सीजेपी की एयरपोर्ट पर नहीं आने की अपील

गौरतलब है कि सोनम वांगचुक, प्रकाश राज समेत कई दिग्गजों ने अभिजीत दीपके के नेतृत्व में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के पहले शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला किया है।

edited by : Nrapendra Gupta