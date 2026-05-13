नेपाल, बांग्लादेश की तरह भारत का Gen-Z भी सड़क पर उतरे, NEET पेपर लीक पर अरविन्द केजरीवाल
Arvind Kejriwal on NEET paper leak: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने नीट पेपर लीक 2026 (NEET Paper Leak 2026) को लेकर देश के युवाओं (Gen-Z) से सड़कों पर उतरने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब नेपाल और बांग्लादेश का जेन-जी वहां सरकारें बदल सकता है तो हम इस मामले के लिए जिम्मेदार मंत्रियों को जेल तो भिजवा ही सकते हैं।
2014 से अब तक 93 पेपर लीक
केजरीवाल ने कहा कि 2014 से अब तक 93 पेपर लीक हो चुके हैं। 6 करोड़ से ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। सबसे ज्यादा पेपर लीक उन राज्यों में हुए हैं, जहां भाजपा की 'डबल-इंजन' सरकार सत्ता में है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में पेपर लीक हुए हैं और यहां सभी जगह भाजपा की सरकारें हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह महज इत्तेफाक है? आप नेता ने कहा कि 2017 में पेपर लीक हुए, 2021, 2024, 2026 में पेपर लीक हुए और 2027 में भी पेपर लीक होंगे। यदि आपने कुछ नहीं किया तो ऐसा हर साल होगा। ALSO READ: NEET 2026: बच्चों के सपनों के ‘सौदागरों’ को कभी सजा मिलेगी या...
क्या पेपर लीक में भाजपा नेता शामिल हैं?
उन्होंने कहा कि इस बार भी नीट का पेपर लीक का मुख्य केन्द्र राजस्थान है, जहां भाजपा की सरकार है। केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं या सरकार का इनको संरक्षण हैं। या फिर इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं। ऐसे में सीबीआई बेचारी क्या करेगी? उन्होंने कहा कि इस देश के नेताओं को देश में कोई इंट्रेस्ट नहीं हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ALSO READ: NEET UG 2026 परीक्षा रद्द, 22 लाख छात्रों को लगा बड़ा झटका
केजरीवाल ने कहा कि देश के एक बड़े नेता ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो झोला उठाकर चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठाकर नहीं जा सकते। हमें तो देश में रही रहना है, इसलिए देश को बचाना भी हमें ही है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या ऐसा ही चलेगा या कुछ करना है?
Edited by: Vrijendra Singh Jhala