नेपाल, बांग्लादेश की तरह भारत का Gen-Z भी सड़क पर उतरे, NEET पेपर लीक पर अरविन्द केजरीवाल

Arvind Kejriwal on NEET paper leak: दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने नीट पेपर लीक 2026 (NEET Paper Leak 2026) को लेकर देश के युवाओं (Gen-Z) से सड़कों पर उतरने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब नेपाल और बांग्लादेश का जेन-जी वहां सरकारें बदल सकता है तो हम इस मामले के लिए जिम्मेदार मंत्रियों को जेल तो भिजवा ही सकते हैं।

2014 से अब तक 93 पेपर लीक हुए हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया।



सबसे ज़्यादा Paper Leak उन्हीं राज्यों में हुए, जहां BJP की डबल इंजन सरकार है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात।



क्या ये सिर्फ संयोग है?



AAP के राष्ट्रीय संयोजक श्री… pic.twitter.com/utWjDVGh8G — AAP (@AamAadmiParty) May 13, 2026

ALSO READ: NEET 2026: बच्चों के सपनों के ‘सौदागरों’ को कभी सजा मिलेगी या... केजरीवाल ने कहा कि 2014 से अब तक 93 पेपर लीक हो चुके हैं। 6 करोड़ से ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। सबसे ज्यादा पेपर लीक उन राज्यों में हुए हैं, जहां भाजपा की 'डबल-इंजन' सरकार सत्ता में है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में पेपर लीक हुए हैं और यहां सभी जगह भाजपा की सरकारें हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह महज इत्तेफाक है? आप नेता ने कहा कि 2017 में पेपर लीक हुए, 2021, 2024, 2026 में पेपर लीक हुए और 2027 में भी पेपर लीक होंगे। यदि आपने कुछ नहीं किया तो ऐसा हर साल होगा।

क्या पेपर लीक में भाजपा नेता शामिल हैं?

केजरीवाल ने कहा कि देश के एक बड़े नेता ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो झोला उठाकर चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठाकर नहीं जा सकते। हमें तो देश में रही रहना है, इसलिए देश को बचाना भी हमें ही है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या ऐसा ही चलेगा या कुछ करना है?

Edited by: Vrijendra Singh Jhala

2014 से अब तक 93 पेपर लीक