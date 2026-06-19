भीषण गर्मी से बचने के लिए मुंबई में लोग सी-बीच पर सोने को मजबूर, IMD ने बताया कब मिलेगी राहत?

Mumbai Weather News: "सपनों की नगरी मुंबई से आई इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है! करोड़ों के आलीशान फ्लैट्स वाली मायानगरी में आज सैकड़ों लोग सिर्फ एक अदद ठंडी हवा के लिए समंदर के किनारे रेत पर सोने को मजबूर हैं। उमस और हीटवेव के इस डबल अटैक के बीच, आखिर मुंबईकरों को मानसून की राहत कब मिलेगी? देखें ग्राउंड रिपोर्ट।"

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त उमस और भीषण गर्मी की दोहरी मार झेल रही है। सोशल मीडिया (विशेषकर 'X' और इंस्टाग्राम) पर वरसोवा बीच (Versova Beach) की कुछ तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग रात के समय समंदर किनारे रेत पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिलचिलाती धूप, आसमान छूती उमस और झुग्गी बस्तियों में बिजली कटौती (Power Outages) के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को विवश हैं।

घरों में वेंटिलेशन की कमी : जून के इस महीने में मुंबई का तापमान भले ही 33 से 35 डिग्री सेल्सियस दिख रहा हो, लेकिन तटीय इलाका होने के कारण यहां की उमस (Humidity) 75% से 80% के पार पहुंच चुकी है। टिन की छतों वाले और बेहद सघन (Densely Packed) घरों में वेंटिलेशन न होने के कारण रात के समय कमरे 'भट्ठी' की तरह तपने लगते हैं।

जून के इस महीने में मुंबई का तापमान भले ही 33 से 35 डिग्री सेल्सियस दिख रहा हो, लेकिन तटीय इलाका होने के कारण यहां की उमस (Humidity) 75% से 80% के पार पहुंच चुकी है। टिन की छतों वाले और बेहद सघन (Densely Packed) घरों में वेंटिलेशन न होने के कारण रात के समय कमरे 'भट्ठी' की तरह तपने लगते हैं। समुद्री हवा का सहारा : स्थानीय निवासी राहुल ने बताया, "कमरे के अंदर दम घुटने लगता है। रात को बिजली कट जाए तो नरक जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए हम लोग शाम ढलते ही वरसोवा बीच पर आ जाते हैं, यहां समंदर की ठंडी हवा (Sea Breeze) में थोड़ी राहत मिलती है और भोर (सुबह) होते ही सब अपने काम पर लौट जाते हैं।" इस घटना ने मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरपॉपुलेशन और गरीब तबके के लिए 'सस्ती और हवादार हाउसिंग' (Affordable Housing) की कमी पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

IMD का पूर्वानुमान (Monsoon Update) : "दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 4 से 5 दिनों के भीतर इसके पूरे महाराष्ट्र और मुंबई को कवर करने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है, जिसके तहत अगले 48 से 72 घंटों में गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश (Isolated Rainfall) और तेज हवाएं चल सकती हैं।"

हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जब तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हो जाता, तब तक अगले 3 दिनों तक महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिसके बाद ही तापमान में गिरावट आएगी।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह : इस जानलेवा उमस से खुद को कैसे बचाएं? जब तक बारिश मुंबई को पूरी तरह सराबोर नहीं कर देती, तब तक इस चिपचिपी गर्मी से बचने के लिए केईएम (KEM) अस्पताल के डॉक्टरों ने निम्नलिखित जरूरी उपाय सुझाए हैं:

1. इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन : केवल पानी पीना काफी नहीं है। इस मौसम में शरीर से अत्यधिक पसीना निकलता है, इसलिए पानी में ओआरएस (ORS), नींबू-पानी या नारियल पानी मिलाकर पिएं ताकि शरीर में नमक की कमी न हो।

2. सूती कपड़ों का चयन : घरों के भीतर हल्के रंग के और ढीले-ढाले सूती (Cotton) कपड़े ही पहनें, जिससे त्वचा को हवा मिलती रहे और घमौरियों या स्किन इन्फेक्शन का खतरा न हो।

3. कमरे को ठंडा रखने का देसी तरीका : यदि घर में वेंटिलेशन कम है, तो शाम के समय खिड़कियों पर गीले पर्दे लटकाएं। इससे बाहर से आने वाली हवा थोड़ी ठंडी होकर कमरे में प्रवेश करेगी।