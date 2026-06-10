मप्र में कांग्रेस पर फटा दूसरा 'बम', राज्यसभा से इंदौर तक ‘वॉकओवर’! क्या विपक्ष के लिए सिकुड़ रहा है चुनावी मैदान?

Congress Meenakshi Natarajan: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना सिर्फ एक कानूनी या तकनीकी मामला नहीं रह गया है। इसने राज्य की राजनीति में निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया, सत्ता के प्रभाव और विपक्ष की घटती राजनीतिक जमीन को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा उम्मीदवार महेश केवट की आपत्ति के बाद नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया। आरोप था कि उन्होंने तेलंगाना में लंबित एक मामले की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दी। भाजपा ने इसे “गंभीर त्रुटि” बताया, जबकि कांग्रेस इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” कह रही है।

नामांकन रद्द होने के तुरंत बाद विधानसभा भवन में भाजपा नेताओं और मंत्रियों का जश्न इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक राजनीतिक बना गया। मंत्री राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेताओं की मौजूदगी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा इसे सिर्फ कानूनी जीत नहीं, बल्कि राजनीतिक बढ़त के रूप में देख रही है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ नियमों का सख्त पालन था, या फिर विपक्ष को चुनावी लड़ाई से बाहर करने की एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा?

इंदौर से राज्यसभा तक : क्या दोहराई जा रही है वही पटकथा?

कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। उस समय इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के अचानक नाम वापस लेने के बाद भाजपा को बिना मुकाबले की जीत मिल गई थी। विपक्ष ने तब भी आरोप लगाया था कि सत्ता पक्ष ने चुनावी लड़ाई को एकतरफा बनाने की कोशिश की। अब राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस का आरोप है कि जिस सीट पर मुकाबला संभव था, वहां तकनीकी आधारों का इस्तेमाल कर उम्मीदवार को ही बाहर कर दिया गया।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ जीतने का माध्यम नहीं होता, बल्कि विपक्ष को समान अवसर देने की प्रक्रिया भी होता है। ऐसे में यदि लगातार ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं जहां विपक्षी उम्मीदवार अंतिम क्षणों में बाहर हो जाए, तो इससे लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है।

कांग्रेस का तर्क : “नोटिस” और “एफआईआर” में फर्क

कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनके अनुसार, तेलंगाना में केवल 10 करोड़ रुपए के मुआवजे का एक नोटिस जारी हुआ था, जिसका जवाब उनके वकील ने दे दिया था। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उम्मीदवार को केवल दर्ज एफआईआर, चार्जशीट या आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है, किसी सिविल नोटिस की नहीं।

यही वह कानूनी बिंदु है जिस पर अब पूरा विवाद टिक गया है। यदि यह सिर्फ एक नोटिस था, तो क्या नामांकन रद्द करना अत्यधिक कठोर कदम था? और यदि यह जानकारी छिपाने का मामला था, तो क्या निर्वाचन अधिकारी ने नियमों की वैधानिक व्याख्या की? इन सवालों का जवाब अब अदालत या चुनाव आयोग की सुनवाई से ही सामने आएगा।

निर्वाचन आयोग के बाहर टकराव

दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेताओं का विरोध इस विवाद को राष्ट्रीय स्तर तक ले गया। के.सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, भूपेश बघेल और सचिन पायलट जैसे नेताओं का आयोग कार्यालय के बाहर धरने की चेतावनी देना बताता है कि कांग्रेस इसे केवल एक राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता से जुड़ा मामला बनाना चाहती है।

सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि “जिस सीट पर हम जीत रहे थे, उसे नामांकन रद्द करके हमसे छीन लिया गया।” वहीं कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना था कि आयोग ने तत्काल सुनवाई तक नहीं की। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दे दिया, लेकिन शुरुआती गतिरोध ने विपक्ष को यह कहने का मौका दे दिया कि संस्थागत संवाद की प्रक्रिया कमजोर हो रही है।

झारखंड का उदाहरण क्यों महत्वपूर्ण है?

इस विवाद में झारखंड का उदाहरण राजनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प है। वहां एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पर झामुमो और कांग्रेस ने आपत्तियां उठाईं, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल नामांकन खारिज नहीं किया। उन्हें जवाब देने का समय दिया गया और सुनवाई आगे बढ़ाई गई। यही तुलना अब कांग्रेस कर रही है। उसका सवाल है कि यदि झारखंड में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण का अवसर दिया जा सकता है, तो मध्य प्रदेश में इतनी जल्दबाज़ी क्यों दिखाई गई? यानी विवाद अब केवल “कानून” का नहीं, बल्कि “कानून के समान अनुप्रयोग” का बन गया है।

भाजपा की रणनीति और कांग्रेस की चुनौती

भाजपा इस पूरे प्रकरण को विपक्ष की “लापरवाही” और “कमजोर तैयारी” के रूप में पेश कर रही है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि चुनाव लड़ने वाला कोई भी उम्मीदवार अपने हलफनामे में त्रुटि नहीं कर सकता। लेकिन राजनीतिक स्तर पर भाजपा को इससे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलता दिख रहा है। लगातार ऐसे घटनाक्रम विपक्ष के भीतर यह संदेश भेजते हैं कि सत्ता पक्ष चुनावी और संस्थागत दोनों स्तरों पर बेहद आक्रामक रणनीति अपना रहा है।

दूसरी ओर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इसे सिर्फ “पीड़ित राजनीति” तक सीमित न रखे। उसे कानूनी लड़ाई के साथ-साथ यह भी साबित करना होगा कि उसके आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाज़ी नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित हैं।



लोकतंत्र की असली परीक्षा

“अगर चुनावी राजनीति में ‘वॉकओवर’ एक पैटर्न बन जाए, तो हार सिर्फ विपक्ष की नहीं होती — लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धात्मक आत्मा भी कमजोर पड़ने लगती है।” भारतीय लोकतंत्र की ताकत हमेशा प्रतिस्पर्धा और संस्थाओं की निष्पक्षता में मानी गई है। लेकिन जब चुनावी मुकाबले बिना मतदान के खत्म होने लगें, या उम्मीदवार तकनीकी विवादों में बाहर होने लगें, तब बहस सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहती।

मध्य प्रदेश का यह विवाद आने वाले दिनों में अदालत, चुनाव आयोग और राजनीतिक मंच—तीनों जगह लड़ा जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति धीरे-धीरे ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां चुनावी लड़ाई बैलेट से पहले ही तय होने लगी है? और यदि विपक्ष लगातार “वॉकओवर” की भाषा इस्तेमाल करने लगे, तो यह सिर्फ एक दल की हार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के कमजोर पड़ने का संकेत भी हो सकता है।