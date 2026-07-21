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Weather Update : मानसून ने पकड़ी रफ्तार, जम्मू कश्मीर में मची तबाही, UP के 70 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
Weather Update News : देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग (IMD) ने 16 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा और वाराणसी समेत 70 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का अलर्ट है।
देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग (IMD) ने 16 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा और वाराणसी समेत 70 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है।
यहां भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट
मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और बरेली समेत 70 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।
दिल्ली में आज अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना है।
जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर
जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश और भूस्खलन से 2 दिनों में 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग लापता हैं। बारिश का कहर दूसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार को पुंछ जिले में एक घर पर मलबा गिरने से परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। जम्मू-कश्मीर में अभी खतरा टला नहीं है और अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका के चलते खतरा बना है। इस बीच दूसरे दिन भी श्री अमरनाथ, माता वैष्णो देवी, रियासी में शिवखोड़ी और किश्तवाड़ में सरथल यात्राएं दूसरे दिन भी स्थगित रहीं।
कैसा है मध्य प्रदेश का मौसम?
लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में राहतभरी बारिश शुरू हो चुकी है। राजधानी भोपाल, सीहोर, रायसेन जबलपुर के साथ-साथ अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, ग्वालियर, मंडला, मुरैना, पन्ना, सागर, सिवनी, शहडोल, सीधी और उमरिया में बारिश हुई। मौसम विभाग ने जहां प्रदेश के पूर्व हिस्सों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं पश्चिमी हिस्सों में बारिश व तूफानी हवाओं का यलो अलर्ट है।
CJP protest Photos : CJP के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की 10 तस्वीरें, देखें पूरे दिन क्या हुआ
दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को CJP के प्रदर्शन के दौरान दिनभर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सुबह शुरू हुआ आंदोलन दोपहर तक टकराव में बदल गया, जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर संसद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की स्थिति बनी। सुबह से देर शाम तक चले घटनाक्रम की पूरी झलक इन 10 तस्वीरों में देखें।
152 पेपर लीक और 7.5 करोड़ छात्रों का मुद्दा, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, बोले- मुद्दे उठाने वाले छात्र पीटे जाते हैं
क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
Dimple Yadav : CJP के प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज पर भड़कीं डिंपल यादव, बताया काला दिवस, प्रदर्शनकारियों को पिलाया पानी
Priyanka Gandhi : पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर बवाल, संसद मार्च के दौरान दिल्ली में झड़पें, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान
देश की नई शिक्षा नीति और परीक्षा पेपर लीक के विरोध में सोमवार को राजधानी दिल्ली में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुईं। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
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क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।