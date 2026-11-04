CM मोहन यादव की फिसली जुबान, लगा दिया 'जेपी नड्डा मुर्दाबाद' का नारा

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली के दौरान एक दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जुबान अचानक फिसल गई और उन्होंने मंच से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मुर्दाबाद का नारा लगा दिया। खास बात यह रही कि जिस समय मुख्यमंत्री ने यह नारा लगाया, उस वक्त जेपी नड्डा खुद मंच पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री की इस चूक के बाद मंच पर बैठे नेताओं की हंसी छूट गई।

हालांकि, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तुरंत अपनी गलती सुधारी और इसके बाद राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मुख्यमंत्री के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'मध्यप्रदेश के CM मोहन यादव ने लगाए जेपी नड्डा मुर्दाबाद के नारे।' इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीछे खड़े PSO को जरूर देखा जाए। सुप्रिया श्रीनेत की इस टिप्पणी के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर और चर्चा में आ गया।