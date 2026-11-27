महिला आरक्षण और परिसीमन पर फिर मोदी सरकार की अग्निपरीक्षा, क्या संसद में बहुमत के नंबर गेम में फंसेगा पेंच? लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी, 2029 के चुनाव से पहले महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

मोदी सरकार महिला आरक्षण और लोकसभा परिसीमन को लेकर एक बार फिर संसद में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने से जुड़ा अहम विधायक मोदी सरकार फिर संसद में लाने जा रही है। इसके साथ 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के साथ लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा विधेयक भी संसद के पटल पर एक बार आ सकता है।

30 नवंबर से संसद की बैठक-मोदी सरकार 30 नवंबर से संसद की बैठक बुला रही है, इसके लिए लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति को सरकार की ओर से अनुरोध पत्र भेज गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से जरूरी सरकारी कामकाज निपटाने के लिए दोनों सदनों की बैठक फिर से बुलाने का अनुरोध किया है। सरकार ने 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक लोकसभा औौर 2 और 3 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि 13 अगस्त को संसद का सत्र अनिश्नितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था लेकिन मानसून सत्र का सत्रावासन नहीं हुआ था।

सरकार संसद में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक ला सकती है जो परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित संशोधन हैं। विधेयक के मुताबिक लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जा सकती है। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण कर महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का रास्ता तैयार किया जाएगा।दरअसल, 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिला आरक्षण को जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया था। अब सरकार इन शर्तों में बदलाव कर आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना चाहती है, इसलिए सरकार सदन में संसोधन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।

बहुमत जुटाना सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां?- सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी दलों को साथ लाना होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार इससे पहले अप्रैल 2026 में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक ला चुकी है लेकिन तब यह बिल संसद में पास नहीं हो सकता था। उस समय लोकसभा में 528 सदस्यों ने मतदान किया था। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोट चाहिए थे। इस तरह विधेयक 54 वोटों से पीछे रह गया था।

परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक संसद में पारित कराने के लिए सबसे बड़ी चुनौती बहुमत की है। संविधान संशोधन के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई वोट जरूरी हैं। इसके अलावा सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी हासिल करना होता है। लोकसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या 540 है, ऐसे में दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा 360 होगा।

वहीं अगर देखा जाए तो लोकसभा में एनडीए को 320 सांसदों का समर्थन हासिल है। इशमें भाजपा के 240 और सहयोगी दलों को 80 सांसद है। ऐसे में अभी भी बिल पास कराने के लिए मोदी सरकार 40 और सांसदों का समर्थन हासिल करना होगा। ऐसे में भाजपा की नजर डीएमके के 22 सांसद, शरद पवार गुट की एनसीपी के 8 सांसद और वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी पर भी है।

इंडिया गठबंधन में दरार, सरकार की राह आसान-परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर अगर संसद में विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार आ जाएगी तो सरकार आसानी से बिल पास करा लेगी। शुक्रवार को विपक्षी दलों की रणनीति तय करने के लिए सोनिया गांधी के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्षी दलों का रूख तय किया जाएगा।





वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी पार्टी का रूख लगभग साफ कर दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि "परिसीमन' भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। गौरतलब है कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या 37 है और इनका रूख बिल के भविष्य को लेकर बहुत अहम है। अगर समाजवादी पार्टी बिल के पास करने के दौरान सदन में अनुपस्थित या वॉकआउट कर जाती है तो सरकार को बहुमत के लिए केवल 306 सांसदों की जरूरत होगी जो वह आसानी से कर लेगी।

वहीं दूसरी ओर शरद पवार गुट की एनसीपी जिसके सांसदों की संख्या 8 है, वह बिल के समर्थन में जा सकती है। NCP ने संसद की बैठक के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए है। इसके साथ NCPनेता सुप्रिया सुले ने कहा कि बिल संसद में आने के बाद पार्टी अपना रुख तय करेगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर बिल देश के लिए अच्छा है तो उसका समर्थन करना चाहिए, उनका यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। वहीं विपक्षी दल डीमके ने अपना रूख नरम करने के संकेत दिए है।

वहीं कांग्रेस ने संसद में बिल का विरोध करने के संकेत दिए है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ संसद में बिल का विरोध करेगी। कांग्रेस का तर्क है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करके तत्काल लागू किया जाना चाहिए। विपक्ष को आशंका है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने से राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हो सकता है। खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता अहम है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को परिसीमन के बाद प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान नहीं होना चाहिए।