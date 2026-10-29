कांग्रेस का पीएम मोदी पर पलटवार, नागपुर और वाराणसी में क्या हुआ?

विधान परिषद की 28 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें से 13 सीटें भाजपा ने जीती तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा को बड़ा झटका लगा। आरएसएस के गढ़ नागपुर में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस मात्र 1 सीट जीतने में सफल रही। पहले इन 28 सीटों में से कांग्रेस के पास 4 सीटें थीं।

नागपुर में कांग्रेस की जीत

नागपुर स्नातक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही कांग्रेस पार्टी का भी विधान परिषद चुनाव में खाता खुल गया है। वंजारी ने पहली और दूसरी वरीयता के मतों को मिलाकर कुल 67,231 वोट हासिल किए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर कोहाले को 63,960 वोट मिले।नागपुर सीट का फिर से कांग्रेस के खाते में जाना भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

वाराणसी में क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) के अंतर्गत वाराणसी खंड शिक्षक सीट पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज की। वाराणसी स्नातक चुनाव में रिकाउंटिंग में भी सपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं।

कांग्रेस की हार पर पीएम मोदी का तंज

जदयू ने किया पीएम मोदी का समर्थन

JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कांग्रेस के MLC चुनाव प्रदर्शन पर PM मोदी की टिप्पणी पर कहा,"सही बात कहा है क्योंकि 28 सीट पर चुनाव हुआ और 16 सीट पर NDA जीती है और इस चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल रहा है ये सबको पता है....पीएम मोदी ने सही प्रश्न पूछा है कि ये तो बैलेट पर चुनाव हुआ था तो जनता ने कांग्रेस को सब जगह से नकार दिया है तो इसका आरोप अब आप किसको दोगे? ये चुनाव बैलेट पर हुआ और जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया है। तो इनका कुछ है नहीं ये हम सब जानते हैं।

कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रवचनमंत्री जी को आत्मविश्लेषण की जरूरत है, लेकिन वे दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं!

कांग्रेस की सीटें गिनने से पहले काश यह भी विचार कर लेते कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटों पर भाजपा क्यों हारी और RSS के गढ़ नागपुर में कांग्रेस ने भाजपा को कैसे हराया?

प्रवचनमंत्री जी को आत्मविश्लेषण की ज़रूरत है, लेकिन वे दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं! कांग्रेस की सीटें गिनने से पहले काश यह भी विचार कर लेते कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटों पर भाजपा क्यों हारी और RSS के गढ़ नागपुर में कांग्रेस ने भाजपा को कैसे हराया? मोदी जी, ट्रोलिंग बंद कीजिए। करोड़ों परिवार कमरतोड़ महंगाई से त्रस्त हैं, युवा बेरोज़गार हैं और निजी निवेश ठप पड़ा है। अहंकार छोड़कर इन मुद्दों पर विचार करिए! वाराणसी और नागपुर से लेकर लखनऊ, प्रयागराज, पटना की जनता ने स्पष्ट रूप से आपकी नीतियों के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 29, 2026

कांग्रेस के MLC चुनाव प्रदर्शन पर PM मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पीएम मोदी को ये भी जवाब देना चाहिए कि उनके क्षेत्र में बीजेपी हार गई। ये चुनाव एकदम मास लेवल पर चुनाव नहीं होते हैं इन चुनाव के नतीजे अलग तरीके से आते हैं। पीएम जहां बैलेट-बैलेट कर रहे हैं वहां पर उनका डर बोल रहा है, वोट काट-काटकर, कभी मशीन में चोरी, कभी वोटर लिस्ट में चोरी तो पीएम मोदी चुनाव जीतने के नए-नए तरीके खोच रहे हैं और राहुल गांधी ने उन्हें पकड़ लिया है और राहुल गांधी के डर की वजह से वह घबराए हुए हैं।