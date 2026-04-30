मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्याज पर मिली अंतरराष्ट्रीय ख्याति, विदेशी चैनल कर रहे प्याज से गर्मी भगाने पर रियलिटी चेक
भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्याज वाला बयान विदेशी मीडिया तक जा पहुंचा है। अब कई विदेशी न्यूज चैनल में प्याज से गर्मी भगाने पर रिपोर्ट और रियलिटी चेक किया जा रहा है। सोशल मीडिया में चल रहा है कि देखो सिंधिया को एक प्याज से इंटरनेशनल ख्याति मिल गई है।
विदेशी मीडिया में प्याज को लेकर खबरें चल रही हैं कि क्या सच में एक प्याज जेब में रखने से गर्मी भाग जाती है और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। बता दें कि पूरी दुनिया में गर्मी का तापमान उग्र हो चुका है, ऐसे में इसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बयान दिया वो अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है।
क्या कहा था सिंधिया ने :
बता दें कि एक सभा में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि न तो मेरी गाड़ी में AC चलता है और ना ही मैं AC के वातावरण में रहता हूं। मैं तो जेब में प्याज़ लेकर चलता हूं। जून के महीने 51 डिग्री भी गर्मी हो तो सिर पर पगड़ी बांधो और जेब में प्याज़ रख निकल जाओ कुछ नहीं होगा…
उनके इस बयान के बाद उन्हें लगातार सोशल मीडिया में ट्रोलिंग का शिकार होना पड रहा है। लगातार प्याज के मीम्स बनाकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। क्या नुस्खा बताया था सिंधिया ने :
सभा में गर्मी से बचाव का यह देसी नुस्खा साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में लोग डब्बे लेकर लेकर घूमते हैं, लेकिन संचार मंत्री प्याज लेकर घूमता है। सिंधिया ने बताया कि वो भीषण गर्मी से बचने के लिए किसी आधुनिक उपाय पर निर्भर नहीं है। आप बस जेब में प्याज रखो सारी गर्मी भाग जाएगी। ऐसे में सोशल मीडिया पर सिंधिया के प्याज रखने की सलाह को लेकर मीम्स बन रहे हैं और इससे एक नई बहस भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही विदेशी मीडिया में भी यह खोज और रिसर्च की जा रही है कि क्या सच में प्याज गर्मी कम कर सकता है। विदेशी मीडिया में इसे लेकर सिंधिया के फुटेज के साथ प्याज पर रिपोर्ट बनाई जा रही है।
Edited By : Naveen R Rangiyal
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