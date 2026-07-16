मौलाना जरजिस अंसारी के श्रीकृष्ण पर विवादित बयान से बवाल, बोले- '5 वक्त की नमाज पढ़ते थे'; हिंदू संगठनों में आक्रोश

वायरल वीडियो 23 जून को झारखंड का बताया जा रहा है। इस दौरान मौलाना जरजिस अंसारी ने अपनी तकरीर के दौरान श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक का 'गलत अर्थ' निकालकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश भी की।

उन्होंने कहा कि मौलाना ने आगे कहा, 'आज हिंदू धर्म में चले जाइए, लोग सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे- ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू-मुस्लिम का विषय नहीं है. अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें। योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और अगर अपनी किताबें पढ़ लें, तो यकीन मानिए इस्लाम से इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे।

क्या है श्लोक का वास्तविक अर्थ?

योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थितः | एकाकी यतचित्तात्मा निराशिरपरिग्रह: || श्रीमद्भगवद्गीता के छठवें अध्याय के 10वें श्लोक में श्रीकृष्ण जी अर्जुन को योग साधना का संदेश दे रहे हैं। इसका अर्थ है एकांत में स्थित अकेला, चित्त और आत्मा को वश में किए, हुए, कामना रहित, सामग्री के बोझ से रहित योगी अपने आपको सदा एकाग्र करता रहे।

बयान पर बवाल

मौलाना के बयान पर बवाल मच गया। संतो का कहना है कि सभी धर्म को जन्म देने वाले भगवान श्री कृष्णा है। वह मुस्लिम कैसे हो सकते हैं। लोगों ने बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब हम मौलाना को बताएंगे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है।