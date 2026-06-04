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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 4 जून 2026 (11:51 IST)

दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक का बड़ा खुलासा, बोला- 'मैनेजर ने कहा था दिल्ली में सब चलता है'

delhi fire
दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में होटल 'फ्लोरिश स्टेज' के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया है। मीडिया खबरों के अनुसार, लवकेश ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह सीधे तौर पर परिसर का प्रबंधन नहीं करते थे। उन्होंने दैनिक कामकाज, बिलिंग, अकाउंट्स और पूरी व्यवस्था दूसरे व्यक्ति को सौंप रखी थी। दिल्ली पुलिस अब होटल मैनेजर की तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। ALSO READ: बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा: अस्पताल के ICU में लगी आग से 4 मरीजों की मौत, तड़पते मरीजों को छोड़ भागा स्टाफ
 
बजाज ने कहा कि कि कमरे के आकार में वृद्धि सहित संरचनात्मक बदलाव भी होटल का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति के सुझाव पर किए गए थे। उस व्यक्ति ने उन्हें आश्वासन दिया था कि ऐसी व्यवस्थाएं नियमित हैं और दिल्ली में सब चलता है। ALSO READ: बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा: अस्पताल के ICU में लगी आग से 4 मरीजों की मौत, तड़पते मरीजों को छोड़ भागा स्टाफ
 
पुलिस पूछताछ में बजाज ने कहा कि परिसर के पास फायर एनओसी नहीं था। दिल्ली पुलिस अब बिजली विभाग और अन्य एजेंसियों से रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पुलिस परिसर से संबंधित सभी स्वीकृतियों, अनुमतियों और अनुपालन की पुष्टि कर रही है। पुलिस अब बजाज के दावों की पुष्टि और अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए उसे आज अदालत में पेश कर हिरासत की मांग करेगी।
 

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस

दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में BNS की धाराओं 105 (गैर-इरादतन हत्या), 326(g) (आग लगाकर संपत्ति/परिसर को नुकसान पहुंचाना), 324(5) (किसी संपत्ति या व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना), 125(a) और 125(b) (दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य; लापरवाही या खतरनाक आचरण जो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करता है) और 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में लापरवाही; आग, ज्वलनशील सामग्री या खतरनाक पदार्थों के उपयोग में लापरवाही बरतना) के तहत एक FIR दर्ज की गई है।
 

आस-पास के होटलों के बोर्ड हटाए

मालवीय नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट-कम-होटल बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत के बाद आस-पास के होटलों के बोर्ड हटाए जा रहे हैं। आस-पास के होटल बंद दिख रहे हैं और कोई भी गेस्ट अंदर नहीं रुक रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta
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