खरगे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, विपक्ष पर ED-CBI, जनता पर थप्पड़-लाठी-गोली...

खरगे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, विपक्ष पर ED-CBI, जनता पर थप्पड़-लाठी-गोली! मोदी जी की भाजपा, लोगों के सवालों से इतना घबरा गई है कि “नाराज फूफा”, “दिमाग़ी नक्सल” और “आंदोलनजीवी” जैसे अपशब्द भी अब फीके पड़ रहे हैं। तानाशाह BJP-RSS सीधे Violence पर उतारू है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के मंत्री युवा को थप्पड़ मार रहे हैं। अमित शाह की निगरानी में जंतर-मंतर पर युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ। उससे पहले किसानों को मोदी मंत्री पुत्र ने गाड़ी से कुचला। केंद्रीय मंत्री ने 'गोली मारो, ___ कहा'। किसान आंदोलन में रबर बुलेट चली, 750 किसानों की जान गई। गुजरात के ऊना में दलितों पर कोड़े बरसाए, पर न्याय अब तक नहीं मिला।

गौरतलब है कि मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उठे सवालों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है। विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो सत्ता पक्ष उनके बचाव में खड़ा है।