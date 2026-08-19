इनकम टैक्स विभाग की गुजरात में बड़ी कार्रवाई: अहमदाबाद समेत 4 शहरों में छापेमारी, CA और शिपिंग कंपनी रडार पर

गुजरात में एक बार फिर इनकम टैक्स (IT) विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। आईटी विभाग की टीमों ने अहमदाबाद, गांधीधाम, मुंद्रा और राजकोट में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान एक प्रमुख शिपिंग कंपनी और चार चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आईटी विभाग के रडार पर आए हैं। फिलहाल अलग-अलग स्थानों पर अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों, डिजिटल डेटा और वित्तीय रिकॉर्ड्स की गहन जांच की जा रही है।





फर्जी Form 15CB और विदेशी वित्तीय लेनदेन : प्राथमिक जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा फर्जी Form 15CB सर्टिफिकेट जारी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन फर्जी सर्टिफिकेट्स का उपयोग करके भारतीय मुद्रा को अवैध या संदिग्ध तरीकों से विदेश भेजा जा रहा था। इनकम टैक्स विभाग इन सभी सर्टिफिकेट्स और इनके आधार पर हुए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की बारीकी से जांच कर रहा है।





कागज पर व्यापार दिखाकर पैसों की हेराफेरी : जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट (आयात-निर्यात) के फर्जी बिल दिखाकर विदेशों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। जांच एजेंसियों को मजबूत संदेह है कि कई लेनदेन वास्तव में किसी सामान या सेवा के बिना केवल कागजों पर दिखाए गए थे। इस तरह कागजी व्यापार खड़ा करके भारतीय धन को बाहर भेजने का एक बड़ा घोटाला अंजाम दिया गया है।





डिजिटल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच : इस संदिग्ध हेराफेरी के बाद आईटी विभाग ने अब सभी बैंक ट्रांजैक्शन, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े बिलिंग रिकॉर्ड, Form 15CB सर्टिफिकेट और अन्य वित्तीय दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। संबंधित फर्मों, अधिकारियों और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। अहमदाबाद से लेकर मुंद्रा तक चल रही इस कार्रवाई में हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम सबूत मिलने की संभावना जताई जा रही है।





मनी ट्रेल की तलाश और आगामी खुलासे : फिलहाल इनकम टैक्स विभाग द्वारा छापेमारी की कार्रवाई जारी है और आधिकारिक तौर पर सभी विवरण उजागर नहीं किए गए हैं। हालांकि, फर्जी Form 15CB, कागजी व्यापार और विदेश में पैसे ट्रांसफर करने के इस पूरे नेटवर्क की 'मनी ट्रेल' (पैसों के लेन-देन की कड़ी) खोजने के लिए जांच तेज कर दी गई है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है।