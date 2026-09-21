मैथिली ठाकुर की 13 करोड़ की Rolls-Royce विवाद पर बोलीं कंगना रनौत: "क्या नेताओं को हमेशा गरीब ही रहना चाहिए?

बिहार के दरभंगा (अलीनगर) से युवा भाजपा विधायक और प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर इन दिनों सोशल मीडिया पर भारी विवाद और बहस के केंद्र में हैं। मुंबई में गणपति दर्शन के दौरान लालबागचा राजा पंडाल पहुंचीं मैथिली ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे नीले रंग की लग्जरी रोल्स-रॉयस कुलीनन (Rolls-Royce Cullinan) कार से उतरती हुई दिखाई दीं।सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ जहां बिहार के कई इलाके बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके इस लग्जरी अवतार को लेकर विपक्ष और यूज़र्स सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से सांसद कंगना रनौत उनके बचाव में उतर आई हैंयह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मैथिली ठाकुर मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंची थीं। वे जिस नीले रंग की रोल्स-रॉयस कार से पहुंची थीं, उसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 10 से 13 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूज़र्स ने दो मुख्य कारणों से उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।उत्तर बिहार और दरभंगा के कई इलाकों में लोग बाढ़ की समस्या से परेशान हैं। आलोचकों का कहना है कि जब उनके क्षेत्र के लोग मुसीबत में हैं, तब एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इस तरह का भव्य प्रदर्शन संवेदनशील नहीं है।सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके चुनावी हलफनामे की प्रतियां शेयर करना शुरू कर दिया। ट्रोलिंग के दौरान यूज़र्स ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए अपने चुनावी हलफनामे में मैथिली ठाकुर ने अपनी संपत्ति में मुख्य रूप से एक होंडा एक्टिवा स्कूटी और लगभग 3 करोड़ की कुल संपत्ति दर्शाई थी। राजनीति में आने के एक साल के भीतर ही 13 करोड़ रुपये की लग्जरी गाड़ी में दिखने पर यूज़र्स ने सवाल उठाए। हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह रोल्स-रॉयस कार मैथिली ठाकुर की खुद की है या फिर मुंबई में आयोजकों अथवा किसी मेजबान की तरफ से उन्हें यह सवारी दी गई थी।विवाद बढ़ता देख भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत मैथिली ठाकुर के समर्थन में आ गईं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कंगना ने आलोचकों को करारा जवाब दिया।कंगना ने लिखा कि समाज सेवा करने का मतलब यह नहीं है कि किसी का अपना करियर, निजी जिंदगी या व्यक्तिगत लोकप्रियता नहीं हो सकती। मैथिली एक स्थापित और सफल लोक गायिका हैं।उन्होंने कहा, "हमें जनता के पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमसे यह उम्मीद करना कि हम हमेशा गरीब और बेजान जिंदगी जिएं, बिल्कुल बेतुका है।"कंगना ने सवाल उठाया कि अगर कोई कलाकार या युवा नेता अपने करियर के दम पर अच्छी जिंदगी जीता है, तो लोगों को इससे तकलीफ क्यों होती है?मैथिली ठाकुर भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय और लोक गायिका हैं। उन्हें 2017 में रियलिटी सिंगिंग शो 'राइजिंग स्टार इंडिया' से देशभर में पहचान मिली थी।वे बिहार विधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ीं और राजद के बड़े नेता बिनोद मिश्रा को हराकर विधायक बनीं। वे मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, मराठी, बंगाली और अन्य कई भारतीय भाषाओं में भक्ति और पारंपरिक संगीत प्रस्तुत करती हैं।