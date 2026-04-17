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Written By वेबदुनिया रिसर्च टीम
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (14:51 IST)

महिला आरक्षण बिल: क्या 2026 में फंस जाएगा मोदी सरकार का दांव? एनडीए के सामने खड़ी हैं ये 3 बड़ी चुनौतियां

महिला आरक्षण बिल: क्या 'संख्या बल' बन जाएगा एनडीए की राह का कांटा? समझें सदन का पूरा गणित

women reservation bill
संसद में महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) पर चर्चा तेज है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे कानून बनाने के लिए सरकार को सिर्फ 'सहमति' नहीं, बल्कि 'विशेष बहुमत' की जरूरत है? ताज़ा आंकड़ों (As per recent reports) के मुताबिक, सत्तारूढ़ एनडीए के पास फ़िलहाल वो जादुई आंकड़ा नहीं है जिससे वह अकेले दम पर संविधान में संशोधन कर सके। आइए समझते हैं कि क्यों यह बिल राजनीति के गलियारों में एक 'Number Game' बन गया है। ALSO READ: 10 बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें कितनी बढ़ेंगी? UP से तमिलनाडु तक की लिस्ट
 

संविधान संशोधन का पेचीदा नियम (Special Majority)

संविधान में संशोधन करना सामान्य कानून बनाने जैसा नहीं है। इसके लिए दोहरी बाधा (Double Hurdle) पार करनी होती है:
सदन की कुल सदस्यता का बहुमत: यानी आधे से अधिक (50%+) सांसदों का समर्थन।
दो-तिहाई बहुमत: वोटिंग के समय उपस्थित सदस्यों का कम से कम 2/3 हिस्सा पक्ष में होना चाहिए।
 

लोकसभा का समीकरण: 360 का वो 'जादुई' आंकड़ा

लोकसभा में अगर सभी 540 सदस्य उपस्थित होकर वोट करते हैं, तो बिल पास कराने के लिए 360 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
कड़वा सच: एनडीए के पास अभी केवल 293 सदस्य हैं। यानी उसे विपक्ष के कम से कम 67 और सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी।
 
Expert Advice: अगर समाजवादी पार्टी (37), TMC (28) या DMK (22) जैसे बड़े विपक्षी दल वोटिंग के दौरान सदन से बाहर (Walkout) हो जाते हैं, तभी एनडीए के लिए राह आसान होगी।
 

राज्यसभा: उच्च सदन में भी कम नहीं है चुनौती

राज्यसभा में संविधान संशोधन के लिए कम से कम 163 सांसदों के समर्थन की जरूरत है।
 
NDA की ताकत: राज्यसभा में एनडीए के पास 141 सदस्य (58%) हैं।
विपक्ष की ताकत: मुख्य विपक्ष के पास 83 सांसद हैं।
निर्णायक वोट: BRS, YSRCP, BJD और BSP जैसे दलों के 20 सांसद यहाँ पासा पलट सकते हैं।
 
अगर राज्यसभा में एनडीए इन क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल नहीं कर पाता, तो बिल यहाँ आकर अटक सकता है।
 
women reservation bill and NDA number game

क्या है एनडीए की रणनीति?

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, सरकार के पास दो ही रास्ते हैं:
 
विपक्ष को साथ लाना: कांग्रेस (98 लोकसभा सांसद) या अन्य क्षेत्रीय दलों को महिला सशक्तिकरण के नाम पर समर्थन देने के लिए राजी करना।
 
वोटिंग का मैनेजमेंट: वोटिंग के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति (Absence) सुनिश्चित करना ताकि 'उपस्थित और मतदान करने वाले' सदस्यों की संख्या कम हो जाए और दो-तिहाई का आंकड़ा गिर जाए।
 

क्यों महत्वपूर्ण है यह बिल?

यह बिल न केवल राजनीति में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करेगा, बल्कि 2026 के चुनावों में किसी भी दल के लिए एक बड़ा 'Masterstroke' साबित हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल, यह 'संख्या बल' के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है।
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