MP के निवर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन बने नीति आयोग के नए CEO

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet-ACC) ने बुधवार को मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग (NITI Aayog) का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। अनुराग जैन मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति को नीति आयोग में केंद्र सरकार की नीतिगत योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।