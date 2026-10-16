Lal Krishna Advani : लालकृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती, सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद कराया गया एडमिट

हॉस्पिटल से जुड़े लोगों ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है।

लालकृष्ण आडवाणी का राजनीतिक करियर

लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। देश की राजनीति में बीजेपी के उभार में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने तीन अलग-अलग अवधियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। वह 1986 से 1990, 1993 से 1998 और 2004 से 2005 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार में आडवाणी ने 1998 से 2004 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद 2002 से 2004 तक उन्होंने देश के उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली।

2024 में मिला भारत रत्न

लालकृष्ण आडवाणी को सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए वर्ष 2024 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय राजनीति में उनका योगदान और बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।