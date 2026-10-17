कैसी है लालकृष्ण आडवाणी की तबियत, जारी हुआ हेल्थ अपडेट, जेपी नड्डा ने भी जाना हाल

अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक, उन्हें पल्मोनरी विभाग के आईसीयू (ICU) में रखा गया है और डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे अस्पताल

दिग्गज नेता के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा खुद अपोलो अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से मिलकर लालकृष्ण आडवाणी की सेहत की पूरी जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

उम्र के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते उन्हें पहले भी कई बार चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत पड़ी है। फिलहाल, अस्पताल की ओर से उनके डिस्चार्ज या अन्य मेडिकल अपडेट को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है, और देश भर से उनके समर्थक उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।