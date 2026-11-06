पटना के मनेर में मुठभेड़, 3 आरोपी ढेर
Latest News Today Live Updates in Hindi : पटना के मनेर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 आरोपी ढेर हो गए। गोली लगने से मनेर थाना प्रभारी घायल। पल पल की जानकारी...
08:23 AM, 6th Nov
पटना के पास मनेर में पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के 3 आरोपियों को मार गिराया।
08:20 AM, 6th Nov
झारखंड के खूंटी जिले में कर्रा-तोरपा मुख्य मार्ग पर जोने-लुदरू मोड़ के पास गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार को सात लोगों की जान चली गई। मृतकों में चार महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं।
07:17 AM, 6th Nov
दिल्ली में करोल बाग के गफ्फार मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। 27 दमकलगाड़ियां मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के अनुसार, आग लगने का संभावित कारण बैटरी का ओवरहीट होना या ओवरचार्ज होना हो सकता है।