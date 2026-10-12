मोदी सरकार के लिए चुनौती बनता ‘लीडरलेस प्रोटेस्ट’, जंतर-मंतर पर जीती पुलिस, लेकिन कब तक बंद रहेगा कनॉट प्लेस और दिल्ली?

Delhi Jantar Mantar Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली का दिल कहे जाने वाले जंतर-मंतर पर हुआ हालिया प्रदर्शन भले ही शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के कारण थम गया हो, लेकिन केंद्र सरकार की चिंताएं कम नहीं हुई हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों की अभेद्य किलेबंदी के कारण जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को जुटने तो नहीं दिया गया, लेकिन गृह मंत्रालय और राजधानी के प्रशासन के सामने अब इससे भी बड़ी पहेली खड़ी हो गई है—एक ऐसी 'लीडरलेस' (बिना किसी नेता वाली) और स्वतःस्फूर्त भीड़ को दोबारा सड़कों पर आने से कैसे रोका जाए?

बिना चेहरे का आंदोलन : सुरक्षा एजेंसियों के लिए क्यों बना बड़ी पहेली?

किसी भी पारंपरिक राजनीतिक आंदोलन में पुलिस और प्रशासन के लिए रणनीति बनाना आसान होता है—नेताओं से वार्ता की जाती है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है या फिर समझौते का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन इस आंदोलन की सबसे अनूठी और चुनौतीपूर्ण बात यह है कि इसका कोई एक तय चेहरा या केंद्रीय कमान ही नहीं है।

कब तक बंद रहेगा कनॉट प्लेस और थमी रहेगी दिल्ली?

शनिवार के प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर की ओर आने वाले हर रास्ते पर लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। हर चौराहे पर 20 से 30 सशस्त्र पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवान तैनात थे। इसके साथ ही देश के सबसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में से एक कनॉट प्लेस (CP) को पुलिस के अनुरोध पर बंद रखना पड़ा।

लेकिन, सरकारी अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया है कि शनिवार जैसे सुरक्षा इंतजामों को अनिश्चितकाल के लिए जारी रखना व्यावहारिक रूप से असंभव है:

व्यापारिक और आर्थिक नुकसान : कनॉट प्लेस में रोजाना करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दफ्तरों को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने से बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है और कारोबारियों का दबाव भी सरकार पर बढ़ रहा है।

कनॉट प्लेस में रोजाना करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दफ्तरों को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने से बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है और कारोबारियों का दबाव भी सरकार पर बढ़ रहा है। संसाधनों की सीमा : दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती लगातार कई दिनों या हफ्तों तक बनाए रखना सुरक्षा ढांचे पर भारी दबाव डालता है।

दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती लगातार कई दिनों या हफ्तों तक बनाए रखना सुरक्षा ढांचे पर भारी दबाव डालता है। कानूनी बंदिशें : शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आए प्रदर्शनकारियों को 24 घंटे से अधिक समय तक बिना किसी ठोस विधिक आधार के हिरासत में रखना कानूनी और मानवाधिकार के नजरिए से सही नहीं है।

रामलीला मैदान का प्रस्ताव और राजनीतिक समाधान की तलाश

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सरकार ने CJP और अन्य आयोजकों को जंतर-मंतर के बजाय रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने का वैकल्पिक विकल्प देने पर विचार किया था। हालांकि, न तो CJP और न ही आंदोलन में शामिल वामपंथी युवा समूहों ने इसके लिए कोई औपचारिक अनुरोध किया।

वरिष्ठ प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा प्रबंध मजबूत किए गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) और वामपंथी कैडरों की मौजूदगी भी दर्ज की गई थी। लेकिन अब इसे सिर्फ 'कानून-व्यवस्था' (Law and Order) का मुद्दा मानकर हल नहीं किया जा सकता।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया:

"इस तरह के बिना चेहरे वाले आंदोलनों का समाधान लाठी या बैरिकेड्स से नहीं निकल सकता। इसके लिए एक राजनीतिक समाधान और संवाद प्रक्रिया की आवश्यकता है, क्योंकि जब भीड़ किसी एक नेता के कहने पर नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत असंतोष के कारण सड़क पर उतरती है, तो उसे नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है।"

आगे का रास्ता : सरकार के सामने क्या हैं विकल्प?

2011 के अण्णा आंदोलन और दुनिया भर में हाल में हुए युवा-नेतृत्व वाले अभियानों की तर्ज पर 'लीडरलेस प्रोटेस्ट' का यह नया पैटर्न मोदी सरकार के लिए एक नई प्रशासनिक परीक्षा बन चुका है।

जंतर-मंतर पर भले ही पुलिस ने कड़े इंतजामों से बाजी जीत ली हो, लेकिन दिल्ली की रफ्तार को अनिश्चितकाल के लिए रोके बिना युवाओं के इस आक्रोश को शांत करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा।