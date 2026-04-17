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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (12:41 IST)

"लालू यादव जैसी गलती न करें": महिला आरक्षण बिल पर ललन सिंह ने विपक्ष को दी चेतावनी

rajiv ranjan singh on women reservation bill
महिला आरक्षण बिल समेत 3 संविधान संशोधन बिलों पर शुक्रवार को लोकसभा में दूसरे दिन भी चर्चा जारी है। इस बीच जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लालू यादव की याद दिलाते हुए विपक्ष को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के विरोध का खामियाजा लालू यादव आज भी भुगत रहे हैं। ALSO READ: महिला आरक्षण कानून की अधिसूचना जारी; 16 अप्रैल से हुआ प्रभावी, विपक्ष ने उठाए सवाल
 
ललन सिंह ने कहा कि 50 फीसदी आबादी वाली महिलाओं के लिए लाया गया कानून जल्दबाजी में नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले ऐसे सामाजिक संशोधन को लागू नहीं होने देंगे। ललन सिंह ने कहा- प्रधानमंत्री ने सभी को सचेत किया है कि अगर इसका विरोध किया गया तो वर्षों तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
 
उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने तमाम सभी पदों पर महिलाओं को आरक्षण दिया। लालू जी ने नीतीश जी के फैसले का विरोध किया और आज तक लालू जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज बिहार की महिलाएं एनडीए के साथ खड़ी हैं। ALSO READ: जेपी के गांव से निकलकर राज्यसभा के 'शिखर' तक, हरिवंश नारायण सिंह ने फिर रचा इतिहास
 
ललन सिंह ने आगे कहा- 2023 से मातृत्व शक्ति इस बिल के पास होने का इंतजार कर रही है, तो आप सभी अन्याय मत किजिए। मातृत्व शक्ति की भावना के अनुरूप प्रधानमंत्री ये बिल लाएं हैं। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं तो हठधर्मिता छोड़ दिजिए, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे बिहार में लालू जी 2005 से 2026 तक भुगत रहे हैं।
 
गौरतलब है कि बिल पर शाम 4 बजे तक चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह के चर्चा पर जवाब के बाद लोकसभा में बिल पर मतदान होगा। पीएम मोदी से सभी से महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने की अपील की है।
edited by : Nrapendra Gupta 
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