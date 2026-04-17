"लालू यादव जैसी गलती न करें": महिला आरक्षण बिल पर ललन सिंह ने विपक्ष को दी चेतावनी

ललन सिंह ने कहा कि 50 फीसदी आबादी वाली महिलाओं के लिए लाया गया कानून जल्दबाजी में नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले ऐसे सामाजिक संशोधन को लागू नहीं होने देंगे। ललन सिंह ने कहा- प्रधानमंत्री ने सभी को सचेत किया है कि अगर इसका विरोध किया गया तो वर्षों तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

ललन सिंह ने आगे कहा- 2023 से मातृत्व शक्ति इस बिल के पास होने का इंतजार कर रही है, तो आप सभी अन्याय मत किजिए। मातृत्व शक्ति की भावना के अनुरूप प्रधानमंत्री ये बिल लाएं हैं। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं तो हठधर्मिता छोड़ दिजिए, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे बिहार में लालू जी 2005 से 2026 तक भुगत रहे हैं।

गौरतलब है कि बिल पर शाम 4 बजे तक चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह के चर्चा पर जवाब के बाद लोकसभा में बिल पर मतदान होगा। पीएम मोदी से सभी से महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने की अपील की है।

edited by : Nrapendra Gupta