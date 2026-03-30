कुपवाड़ा में सेना यूनिट के अंदर फायरिंग, 3 जवान घायल, जांच में जुटी सेना
उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक सैनिक द्वारा कथित तौर पर रात के समय एक बैरक के अंदर गोलीबारी करने से तीन सेनाकर्मी घायल हो गए। यह घटना एक सैन्य यूनिट क्षेत्र में हुई, जहां आरोपी, जिसकी पहचान नाइक ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट पवन कुमार के रूप में हुई है, ने कथित तौर पर अपनी निजी इंसास राइफल से गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप साथी कर्मियों को कई गोलियां लगीं।
प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, तीन कर्मियों को अलग-अलग गंभीरता की चोटें आई हैं। नाइक ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट शुक्ला को पेट और पैर में गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक अन्य सैनिक, जिसकी पहचान एवी राठौर दयाल के रूप में हुई है, को जांघ और फीमर में गोली लगी है। सिपाही मनीष को बाएं नितंब पर छर्रे की मामूली चोट आई है। अधिकारियों ने बताया कि सभी घायल कर्मियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के लिए कुपवाड़ा के 168 मिलिट्री अस्पताल द्रगमुल्ला में भर्ती कराया गया।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी को तुरंत काबू कर लिया गया। “गोलीबारी करने वाले व्यक्ति को निहत्था कर ब्रिगेड की हिरासत में ले लिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है,” अधिकारी ने बताया। अधिकारियों ने अभी तक गोलीबारी के पीछे का मकसद नहीं बताया है और आंतरिक जांच से घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 36 वर्षीय पवन कुमार 17 वर्षों से सेना में सेवारत हैं और मध्य प्रदेश के मोरेना जिले के निवासी हैं।अधिकारियों ने आगे बताया कि जांच जारी रहने के साथ ही और अधिक जानकारी प्राप्त की जाएगी। Edited by : Sudhir Sharma