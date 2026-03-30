कुपवाड़ा में सेना यूनिट के अंदर फायरिंग, 3 जवान घायल, जांच में जुटी सेना

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी को तुरंत काबू कर लिया गया। “गोलीबारी करने वाले व्यक्ति को निहत्था कर ब्रिगेड की हिरासत में ले लिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है,” अधिकारी ने बताया। अधिकारियों ने अभी तक गोलीबारी के पीछे का मकसद नहीं बताया है और आंतरिक जांच से घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 36 वर्षीय पवन कुमार 17 वर्षों से सेना में सेवारत हैं और मध्य प्रदेश के मोरेना जिले के निवासी हैं।अधिकारियों ने आगे बताया कि जांच जारी रहने के साथ ही और अधिक जानकारी प्राप्त की जाएगी। Edited by : Sudhir Sharma