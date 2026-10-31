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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Saturday, 31 October 2026 (14:51 IST)

किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से पूछे 5 तीखे सवाल, बोले- 2014 और 2024 की हार पर क्या जवाब है?

kiren rijiju
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (14:51 IST)
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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े पांच सवालों के जवाब मांगे हैं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 44 सीटें जीतने पर सवाल उठाया। उन्होंने 8 बार के SIR को लेकर भी मुख्‍य विपक्षी दल से जवाब मांगा। 
 
रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कांग्रेस सरकार द्वारा की जाती थी, तब 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सांसद ही क्यों मिले? जब 2024 में ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नहीं थे, तब कांग्रेस को लगातार तीसरी हार का सामना क्यों करना पड़ा?
 
रिजिजू ने सवाल किया कि क्या वर्तमान कांग्रेसी मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और 2014 से 2026 के बीच सरकारें बनाने के लिए माफी भी मांगेंगे? क्या मतदाता सूचियों से उन सभी लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए जो अवैध अप्रवासी (घुसपैठिए), मृत, स्थानांतरित या फर्जी हैं, या नहीं?

उन्होंने सवाल किया कि क्या 1952-56, 1958-61, 1965-66, 1983-84, 1987-88, 1993, 1995 और 2002-2004 में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अवैध एक परिवार की पार्टी बाहरी ताकतों के साथ मिलकर संविधान और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रही है।
 
गौरतलब है कि आगामी एक नवंबर यानी कल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित होनी है।
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