केरलम कांग्रेस के विवादित ट्वीट पर बवाल: CJI के इस्तीफे की मांग पर फंसी पार्टी, बीजेपी ने बोला तीखा हमला

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDI) द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने और याचिका दाखिल करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी बीच, केरलम कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने देश की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। पार्टी ने प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग कर डाली, जिसके बाद चौतरफा आलोचना होने पर पोस्ट को डिलीट करना पड़ा।

क्या है मामला?

राहुल गांधी ने प्रधान न्यायाधीश से मिलने का समय मांगा था, जिसे जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि मामला विचाराधीन (सुनवाई पर) है और इस दौरान मुलाकात करना उचित नहीं है। उन्होंने मार्च को कानून व्यवस्था का मामला इसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालकर याचिका दाखिल की।

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख और मार्च को 'कानून-व्यवस्था का मामला' बताए जाने से नाराज केरलम कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था— "प्रिय सूर्यकांत, अगर कानून-व्यवस्था आपकी परिधि में नहीं आती है तो इस्तीफा दे दो, हम आपका विकल्प ढूंढ लेंगे।" विवाद बढ़ने पर पोस्ट डिलीट कर दी गई और जिम्मेदार व्यक्ति को पद से हटा दिया गया।

केरलम कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने स्पष्ट किया कि यह पोस्ट पार्टी की सहमति के बिना की गई थी। वहीं, वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एएनआई से बातचीत में साफ कहा कि पार्टी इस बयान से पूरी तरह असहमत है और उसे देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

भाजपा का बड़ा हमला

इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई की संवैधानिक स्वायत्तता पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के सभी संवैधानिक ढाँचों को ध्वस्त करना चाहती है।

बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश को अराजकता की आग में झोंकने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, उसकी भारत के इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने कहा कि 'अराजक कांग्रेस' भारत के मुख्य न्यायाधीश को धमका रही है और उन्हें लगता है कि गांधी-वाड्रा परिवार संविधान से ऊपर है।