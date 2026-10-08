CEC के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान कश्मीरी युवक की पिटाई, फहीम ने खुद को बताया मोदी समर्थक
PM Modi Fan Faheem Nazir Beaten: राजधानी नई दिल्ली में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस और 'INDIA' गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा हो गया। आरोप है कि प्रदर्शन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने और विपक्ष के दावों पर सवाल उठाने पर एक कश्मीरी युवक की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पिटाई कर दी।
पीड़ित युवक की पहचान कश्मीर निवासी फहीम नजीर के रूप में हुई है, जिसकी इस घटना के बाद प्रतिक्रिया भी सामने आई है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। ALSO READ: खुफिया इनपुट के बाद CEC ज्ञानेश कुमार के घर सुरक्षा और बढ़ाई, आखिर क्या है वजह
क्या कहा फहीम नजीर ने?
घटना के बाद पीड़ित फहीम नजीर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं कश्मीर से हूं और नरेंद्र मोदी का फैन हूं। जब विपक्ष चुनाव जीत जाता है, तब तो EVM में कोई खराबी नहीं होती। मैंने राहुल गांधी को कोई गाली नहीं दी थी, फिर भी मेरे साथ मारपीट की गई। मैंने सिर्फ अपनी राय रखी और आवाज उठाई। मुझे अपने देश को नेपाल या बांग्लादेश नहीं बनने देना है। फहीम के अनुसार, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक हर नागरिक को है, लेकिन सिर्फ अलग विचार रखने के कारण उन्हें हिंसा का शिकार बनाया गया। ALSO READ: CEC ज्ञानेश कुमार पर भड़के राहुल गांधी, बोले- 300 सांसद मिलना चाहते थे लेकिन डरे हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त
SIR विवाद को लेकर सड़कों पर उतरा है विपक्ष
गौरतलब है कि कांग्रेस और 'INDIA' ब्लॉक के घटक दल चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ALSO READ: राहुल गांधी हिरासत में, कहा- 100 FIR हों तब भी संविधान के लिए लड़ता रहूंगा
इससे पहले बुधवार को भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश और पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया गया था। गुरुवार को भी यह विरोध-प्रदर्शन जारी रहा, जिस दौरान यह मारपीट की घटना घटी।
एक तरफ जहां विपक्ष चुनाव आयोग पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के हनन का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे प्रदर्शन में अलग राय रखने वाले नागरिक के साथ हुई हिंसा को लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।