CEC के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान कश्मीरी युवक की पिटाई, फहीम ने खुद को बताया मोदी समर्थक

PM Modi Fan Faheem Nazir Beaten: राजधानी नई दिल्ली में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस और 'INDIA' गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा हो गया। आरोप है कि प्रदर्शन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने और विपक्ष के दावों पर सवाल उठाने पर एक कश्मीरी युवक की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पिटाई कर दी।





क्या कहा फहीम नजीर ने?

SIR विवाद को लेकर सड़कों पर उतरा है विपक्ष

इससे पहले बुधवार को भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश और पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया गया था। गुरुवार को भी यह विरोध-प्रदर्शन जारी रहा, जिस दौरान यह मारपीट की घटना घटी।

एक तरफ जहां विपक्ष चुनाव आयोग पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के हनन का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे प्रदर्शन में अलग राय रखने वाले नागरिक के साथ हुई हिंसा को लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

