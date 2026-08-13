उसने मेरे मुंह में AK-47 ठूंस दी थी, कैसे पाकिस्तानी कैप्टन क़मर ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट के. नचिकेता की बचाई जान ऑपरेशन सफेद सागर की सच्ची कहानी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के. नचिकेता की जुबानी

27 मई 1999 : जब MiG-27 का इंजन हुआ ठप

"Mission First, Men Always": स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का सर्वोच्च बलिदान

दुश्मन के इलाके में उतरना और AK-47 की नली

कैप्टन क़मर की समय पर एंट्री और जान की रक्षा

युद्धबंदी जीवन और भारत वापसी

Story of Operation Safed Sagar: 1999 का कारगिल युद्ध केवल 18,000 फीट की बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई जमीनी जंग की गाथा नहीं है। यह भारतीय वायुसेना के 'ऑपरेशन सफेद सागर' (Operation Safed Sagar) के उन जांबाजों की भी कहानी है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में आसमान से दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया।उसी युद्ध के मैदान में एक ऐसी अभूतपूर्व और दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहाँ मौत के मुँह में खड़े भारतीय पायलट की जान एक दुश्मन सैन्य अधिकारी के मानवीय निर्णय ने बचाई।27 मई 1999 को कारगिल के मुंथु ढालो (Munthu Dhalo) क्षेत्र में 17वें स्क्वाड्रन के 26 वर्षीय युवा फाइटर पायलटअपने MiG-27 लड़ाकू विमान से दुश्मन के रसद ठिकानों पर रॉकेट बरसा रहे थे।अटैक रन के तुरंत बाद उनके विमान के इंजन में अचानक 'फ्लेमआउट' (इंजन का बंद होना) हो गया। विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। नचिकेता ने हवा में ही इंजन को री-लाइट (दोबारा चालू) करने के कई प्रयास किए, लेकिन बर्फीले पहाड़ कॉकपिट की ओर तेजी से बढ़ रहे थे।"जब मैंने देखा कि पहाड़ मेरे कॉकपिट की तरफ तेजी से आ रहे हैं, तो मेरे पास इजेक्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।" —15,000 फीट की ऊँचाई पर नचिकेता ने इजेक्शन सीट का हैंडल खींचा। इजेक्ट होने के कुछ ही सेकंड बाद उनका जेट पहाड़ से टकराकर एक भयंकर आग के गोले में तब्दील हो गया।जब नचिकेता का विमान क्रैश हुआ, तब उनके साथीअपने MiG-21 से उस क्षेत्र में टोही मिशन पर थे। नचिकेता की इजेक्शन लोकेशन ट्रेस करने के लिए अजय आहूजा ने खतरा उठाकर उस बर्फीली घाटी के ऊपर अपने विमान को मोड़ा।भारतीय सैन्य परंपरा का मूलमंत्र है—(मिशन सबसे पहले, साथी हमेशा साथ)।इसी भावना के साथ अजय आहूजा ने अपने साथी को अकेला छोड़ने के बजाय उसकी लोकेशन को मार्क करना जारी रखा। इसी दौरान उनका विमान दुश्मन की कंधे पर रखकर दागी जाने वाली 'स्टिंगर' सर्फेस-टू-एयर मिसाइल (SAM) का शिकार हो गया। वे सुरक्षित इजेक्ट कर गए, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों पकड़े जाने के बाद उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया।पैराशूट से सुरक्षित उतरने के बाद नचिकेता का सामना एक खौफनाक हकीकत से हुआ—वे दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्र में अकेले थे। उनके पास केवल उनकी 9mm सर्विस पिस्टल और 16 राउंड गोलियां थीं।कुछ ही देर में पाकिस्तानी सेना कीके 5-6 सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। नचिकेता ने अपनी पिस्टल से जवाबी फायरिंग की, लेकिन 8 गोलियां तुरंत खत्म हो गईं। जब वे दूसरी मैगजीन लोड करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक अत्यधिक उत्तेजित पाकिस्तानी जवान दौड़ता हुआ उनके बिल्कुल करीब पहुँच गया।उसी क्षण मौत उनके सामने खड़ी थी। उस जवान ने गुस्से में अपनी। नचिकेता केवल उस सैनिक की ट्रिगर पर रखी उंगली को देख रहे थे—बस एक सेकंड की देरी और उनका जीवन समाप्त हो जाता।ठीक उसी सेकंड, परिस्थितियों ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। 5th NLI केदौड़ते हुए वहाँ पहुँचे और उन्होंने चिल्लाकर अपने जवान को रोका:ग्रुप कैप्टन के. नचिकेता (सेवानिवृत्त) ने स्वयं मीडिया साक्षात्कारों और आधिकारिक संस्मरणों (जैसे स्वप्निल पांडेय की पुस्तक Wings of Valor) में पुष्टि की है कि 5th Northern Light Infantry (NLI) के कैप्टन क़मर ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तेजित पाकिस्तानी जवानों को उन्हें गोली मारने से रोका था।कैप्टन क़मर ने नचिकेता को उस उत्तेजित जवान से पीछे हटाया और एक युद्धबंदी (POW) सैन्य अधिकारी के रूप में सुरक्षा दी। कैप्टन क़मर ने नचिकेता को प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) भी उपलब्ध कराई।"उस दिन मौत मेरे दरवाजे पर दो बार आई—पहली बार दुर्घटनाग्रस्त होते MiG-27 के रूप में और दूसरी बार AK-47 की नली के रूप में। अगर कैप्टन क़मर एक सेकंड भी देर से आते, तो मैं जीवित नहीं बचता।" —बाद में जब भारतीय सेना ने उस पूरे क्षेत्र को वापस अपने नियंत्रण में लिया, तो जानकारी मिली कि कैप्टन क़मर युद्ध के दौरान मारे गए थे। भारतीय सैन्य खुफिया को कैप्टन क़मर की डायरी का एक अंश भी मिला था। नचिकेता आज भी एक दुश्मन अधिकारी के उस मानवीय विवेक को अत्यंत सम्मान से याद करते हैं।नचिकेता को 8 दिनों तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में युद्धबंदी बनाकर रखा गया, जहाँ उन्होंने कठिन मानसिक और शारीरिक यातनाओं का सामना किया। भारत सरकार, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस (ICRC) और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कड़े कूटनीतिक दबाव के बाद 3 जून 1999 को नचिकेता को अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते सकुशल भारत वापस लाया गया।इजेक्शन के दौरान रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट (Compression Spine Injury) के कारण नचिकेता बाद में फाइटर कॉकपिट से भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम में चले गए और देश की सेवा जारी रखी।'ऑपरेशन सफेद सागर' की यह कहानी युद्ध की बर्बरता के बीच वीरता, सर्वस्व बलिदान और इंसानियत का अमर प्रतीक है—जहाँ एक तरफ स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने "Mission First, Men Always" के मूलमंत्र को चरितार्थ करते हुए प्राण न्योछावर कर दिए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी कैप्टन क़मर का एक सही फैसला इतिहास में इंसानियत की मिसाल बन गया।