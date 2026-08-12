  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Kangana Ranaut 56 lakh luxury look dominates Parliament
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Wednesday, 12 August 2026 (13:45 IST)

संसद में छाया कंगना रनौत का 56 लाख रुपये वाला 'लग्जरी लुक': 35 लाख का बैग और रोलेक्स घड़ी बनी चर्चा का विषय

Kangana Ranaut
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (13:45 IST)
google-news
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बयानों के साथ-साथ अपने खास फैशन सेंस को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दिल्ली में बारिश के बीच संसद परिसर से बाहर निकलते हुए कंगना का एक ऐसा 'लग्जरी लुक' सामने आया, जिसकी कीमत करीब 56 लाख रुपये बताई जा रही है।

पारंपरिक भारतीय हथकरघा (Handloom) साड़ी के साथ दुनिया के सबसे प्रीमियम ब्रांड्स के एक्सेसरीज के इस कॉम्बिनेशन की सोशल मीडिया और फैशन जगत में जमकर चर्चा हो रही है।



क्या-क्या शामिल था कंगना के 56 लाख के लुक में?
कंगना रनौत के इस एलिगेंट पार्लियामेंट अवतार में भारतीय हस्तशिल्प और वैश्विक लग्जरी ब्रांड्स का एक अनूठा संगम देखने को मिला:

1. एरी सिल्क साड़ी (Eri Silk Saree)
कंगना ने पूर्वोत्तर भारत के मणिपुरी ब्रांड NUPI की हल्के नीले (Baby Blue / Pale Blue) रंग की एरी सिल्क साड़ी पहनी थी। इसे उन्होंने एक साधारण सफेद शॉर्ट-स्लीव ब्लाउज और आइवरी सुएड स्लिप-ऑन शूज के साथ स्टाइल किया था।

2. हर्मीस बिर्किन बैग (35 लाख)
पूरे लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनके हाथ में मौजूद काले रंग के Hermès Birkin (टोगो लेदर) हैंडबैग ने खींचा। फैशनेबल और लग्जरी पसंद करने वालों के बीच बिर्किन बैग को स्टेटस सिंबल माना जाता है। टोगो लेदर अपनी स्क्रैच-रेसिस्टेंट और वाटरप्रूफ क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इस बैग की बाजार में कीमत करीब 35 लाख रुपये आंकी गई है।

3. रोलेक्स लेडी-डेटजस्ट घड़ी (21 लाख)
कंगना की कलाई पर Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust घड़ी नजर आई, जिसका डायल चॉकलेट ब्राउन रंग का था। 18 कैरेट गोल्ड/स्टील और ऑटोमैटिक क्रोनोमीटर तकनीक वाली इस आइकॉनिक घड़ी की कीमत करीब 21 लाख रुपये बताई जा रही है।

4. गुड अर्थ की डिजाइनर छतरी (6,100)
दिल्ली की बारिश से बचने के लिए कंगना ने Good Earth ब्रांड का प्रिंटेड छाता ले रखा था। 'रत्नाकर' (हिंद महासागर) थीम पर आधारित ट्रॉपिकल प्रिंट्स और शेवरॉन पैटर्न वाली इस छतरी की कीमत करीब 6,100 रुपये है।


हैंडलूम और हाई-फैशन का अनोखा मिश्रण
संसद में अक्सर महिला सांसद औपचारिक या पारंपरिक लिबास में नजर आती हैं। कंगना रनौत शुरू से ही संसद की कार्यवाहियों के दौरान क्षेत्रीय भारतीय साड़ियों और हैंडलूम वस्त्रों को प्राथमिकता देती रही हैं। हालाँकि, सिंपल सिल्क साड़ी के साथ 35 लाख के बर्किन बैग और 21 लाख की रोलेक्स घड़ी का यह कंट्रास्ट स्टाइल उन्हें संसद की 'फैशन क्वीन' के रूप में स्थापित कर रहा है
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले अहमदाबाद में बड़ा बदलाव, शहर से बाहर होंगे सभी उद्योग

Kanpur : SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायब

Kanpur : SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायबउत्तर प्रदेश के कानपुर में बैंक लॉकर से करीब 50 लाख रुपये कीमत के सोने के गहने और अन्य कीमती सामान गायब होने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसने वर्षों पहले बैंक के लॉकर में लाखों रुपये के गहने और अन्य कीमती सामान सुरक्षित रखे थे, लेकिन जब लंबे समय बाद वह लॉकर खोलने पहुंची तो वह पूरी तरह खाली मिला। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gen Z के बाद Gen Alpha का आंदोलन, Hamirpur में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरा

Gen Z के बाद Gen Alpha का आंदोलन, Hamirpur में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरादेश में Gen Z के बाद अब Gen Alpha का प्रदर्शन सामने आया है। उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले से यह खबर सामने आई है। यहां बच्चों ने स्कूल तक पक्की सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। बच्चों का यह विरोध दिखाता है कि देश अब रुकने वाला नहीं है और नई पीढ़ी अपने अधिकारों व बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछ रही है।

अचानक लापता हुआ इंदौर का इंजीनियर, लैपटॉप में मौत से जुड़े AI वीडियो, गायब होने से पहले हुई थी मंगेतर से बात

अचानक लापता हुआ इंदौर का इंजीनियर, लैपटॉप में मौत से जुड़े AI वीडियो, गायब होने से पहले हुई थी मंगेतर से बातइंदौर में एक खौफनाक घटना सामने आई है। एक इंजीनियर अचानक लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि लापता होने से पहले उसने अपनी मंगेतर से बात की थी। हैरान करने वाली बात है कि उसके लैपटॉप से मौत से जुडे कुछ एआई वीडियो मिले हैं।

क्या बिना संसद में परिसीमन बिल पास हुए बदल जाएंगी लोकसभा की सीटें? जानिए संविधान का वो नियम जो कोई नहीं बताता

क्या बिना संसद में परिसीमन बिल पास हुए बदल जाएंगी लोकसभा की सीटें? जानिए संविधान का वो नियम जो कोई नहीं बताताDelimitation Lok Sabha Seats: भारत की भावी राजनीति और संसदीय व्यवस्था को लेकर इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा में है—क्या लोकसभा की सीटों का नए सिरे से बंटवारा करने के लिए संसद से नया संवैधानिक संशोधन पारित कराना अनिवार्य है?

इंदौर की TCS अधिकारी से रेप और ब्लैकमेलिंग, महेंद्र था और बाद में निकला शाहरुख

इंदौर की TCS अधिकारी से रेप और ब्लैकमेलिंग, महेंद्र था और बाद में निकला शाहरुखइंदौर से सटे देवास में लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने IT कंपनी TCS में काम करने वाली एक अधिकारी को अपना शिकार बना लिया। पीड़ित युवती ने हिंदू युवक महेंद्र सिंह चंद्रावत उर्फ शाहरुख बेग पर शादी का झांसा देकर रेप करने, निजी फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और 10 लाख रुपये ठग लेने का गंभीर आरोप लगाए हैं।

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।

जिन्ना की नापाक चाल और 77 साल का दर्द... 14 अगस्त को क्यों रोता है PoK? जानिए पाकिस्तान की आजादी के दिन 'काले दिवस' का पूरा सच

जिन्ना की नापाक चाल और 77 साल का दर्द... 14 अगस्त को क्यों रोता है PoK? जानिए पाकिस्तान की आजादी के दिन 'काले दिवस' का पूरा सच14 August Black Day in PoK: एक तरफ जहां पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा है, वहीं पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के लोगों ने इस दिन को 'ब्लैक डे' यानी 'काला दिवस' के रूप में मनाने का ऐलान किया है।

भारी बारिश से हाहाकार! MP-राजस्थान में नदी-नाले उफान पर, दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में IMD का अलर्ट

भारी बारिश से हाहाकार! MP-राजस्थान में नदी-नाले उफान पर, दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में IMD का अलर्टWeather Update : एक साथ कई सिस्टम एक्टिव होने से देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून मेहरबान है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है तो केरल और असम में बाढ़ की वजह से हालात खराब है। मुंबई के कुर्ला में बारिश की वजह से हुए भूस्खलन की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

LIVE: संसद में पेश हुआ FCRA बिल, 31 सदस्यीय JPC के पास भेजा गया

LIVE: संसद में पेश हुआ FCRA बिल, 31 सदस्यीय JPC के पास भेजा गयाLatest News Today Live Updates in Hindi : छात्रों पर लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी मामले में संसद परिसर में बुधवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। पल पल की जानकारी...

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्सApple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।