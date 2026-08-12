संसद में छाया कंगना रनौत का 56 लाख रुपये वाला 'लग्जरी लुक': 35 लाख का बैग और रोलेक्स घड़ी बनी चर्चा का विषय
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बयानों के साथ-साथ अपने खास फैशन सेंस को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दिल्ली में बारिश के बीच संसद परिसर से बाहर निकलते हुए कंगना का एक ऐसा 'लग्जरी लुक' सामने आया, जिसकी कीमत करीब 56 लाख रुपये बताई जा रही है।
पारंपरिक भारतीय हथकरघा (Handloom) साड़ी के साथ दुनिया के सबसे प्रीमियम ब्रांड्स के एक्सेसरीज के इस कॉम्बिनेशन की सोशल मीडिया और फैशन जगत में जमकर चर्चा हो रही है।
क्या-क्या शामिल था कंगना के 56 लाख के लुक में?
कंगना रनौत के इस एलिगेंट पार्लियामेंट अवतार में भारतीय हस्तशिल्प और वैश्विक लग्जरी ब्रांड्स का एक अनूठा संगम देखने को मिला:
1. एरी सिल्क साड़ी (Eri Silk Saree)
कंगना ने पूर्वोत्तर भारत के मणिपुरी ब्रांड NUPI की हल्के नीले (Baby Blue / Pale Blue) रंग की एरी सिल्क साड़ी पहनी थी। इसे उन्होंने एक साधारण सफेद शॉर्ट-स्लीव ब्लाउज और आइवरी सुएड स्लिप-ऑन शूज के साथ स्टाइल किया था।
2. हर्मीस बिर्किन बैग (35 लाख)
पूरे लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनके हाथ में मौजूद काले रंग के Hermès Birkin (टोगो लेदर) हैंडबैग ने खींचा। फैशनेबल और लग्जरी पसंद करने वालों के बीच बिर्किन बैग को स्टेटस सिंबल माना जाता है। टोगो लेदर अपनी स्क्रैच-रेसिस्टेंट और वाटरप्रूफ क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इस बैग की बाजार में कीमत करीब 35 लाख रुपये आंकी गई है।
3. रोलेक्स लेडी-डेटजस्ट घड़ी (21 लाख)
कंगना की कलाई पर Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust घड़ी नजर आई, जिसका डायल चॉकलेट ब्राउन रंग का था। 18 कैरेट गोल्ड/स्टील और ऑटोमैटिक क्रोनोमीटर तकनीक वाली इस आइकॉनिक घड़ी की कीमत करीब 21 लाख रुपये बताई जा रही है।
4. गुड अर्थ की डिजाइनर छतरी (6,100)
दिल्ली की बारिश से बचने के लिए कंगना ने Good Earth ब्रांड का प्रिंटेड छाता ले रखा था। 'रत्नाकर' (हिंद महासागर) थीम पर आधारित ट्रॉपिकल प्रिंट्स और शेवरॉन पैटर्न वाली इस छतरी की कीमत करीब 6,100 रुपये है।
हैंडलूम और हाई-फैशन का अनोखा मिश्रण
संसद में अक्सर महिला सांसद औपचारिक या पारंपरिक लिबास में नजर आती हैं। कंगना रनौत शुरू से ही संसद की कार्यवाहियों के दौरान क्षेत्रीय भारतीय साड़ियों और हैंडलूम वस्त्रों को प्राथमिकता देती रही हैं। हालाँकि, सिंपल सिल्क साड़ी के साथ 35 लाख के बर्किन बैग और 21 लाख की रोलेक्स घड़ी का यह कंट्रास्ट स्टाइल उन्हें संसद की 'फैशन क्वीन' के रूप में स्थापित कर रहा है
Kangana Ranaut adorning Manipur brand NUPI’s handloom Eri silk saree on National Handloom Day at Parliament Monsoon Session https://t.co/2kRr1clVB4 pic.twitter.com/i7IjzgNXA2— linthoi luwang (@itsnorth_star) August 10, 2026
क्या-क्या शामिल था कंगना के 56 लाख के लुक में?
कंगना रनौत के इस एलिगेंट पार्लियामेंट अवतार में भारतीय हस्तशिल्प और वैश्विक लग्जरी ब्रांड्स का एक अनूठा संगम देखने को मिला:
1. एरी सिल्क साड़ी (Eri Silk Saree)
कंगना ने पूर्वोत्तर भारत के मणिपुरी ब्रांड NUPI की हल्के नीले (Baby Blue / Pale Blue) रंग की एरी सिल्क साड़ी पहनी थी। इसे उन्होंने एक साधारण सफेद शॉर्ट-स्लीव ब्लाउज और आइवरी सुएड स्लिप-ऑन शूज के साथ स्टाइल किया था।
पूरे लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनके हाथ में मौजूद काले रंग के Hermès Birkin (टोगो लेदर) हैंडबैग ने खींचा। फैशनेबल और लग्जरी पसंद करने वालों के बीच बिर्किन बैग को स्टेटस सिंबल माना जाता है। टोगो लेदर अपनी स्क्रैच-रेसिस्टेंट और वाटरप्रूफ क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इस बैग की बाजार में कीमत करीब 35 लाख रुपये आंकी गई है।
3. रोलेक्स लेडी-डेटजस्ट घड़ी (21 लाख)
कंगना की कलाई पर Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust घड़ी नजर आई, जिसका डायल चॉकलेट ब्राउन रंग का था। 18 कैरेट गोल्ड/स्टील और ऑटोमैटिक क्रोनोमीटर तकनीक वाली इस आइकॉनिक घड़ी की कीमत करीब 21 लाख रुपये बताई जा रही है।
4. गुड अर्थ की डिजाइनर छतरी (6,100)
दिल्ली की बारिश से बचने के लिए कंगना ने Good Earth ब्रांड का प्रिंटेड छाता ले रखा था। 'रत्नाकर' (हिंद महासागर) थीम पर आधारित ट्रॉपिकल प्रिंट्स और शेवरॉन पैटर्न वाली इस छतरी की कीमत करीब 6,100 रुपये है।
कंगना रनौत का संसद वाले बैग की कीमत मात्र 35 लाख रुपए है। pic.twitter.com/MW5AMVEJ26— Prem singh meena (@TATUPREM5555) August 10, 2026
हैंडलूम और हाई-फैशन का अनोखा मिश्रण
संसद में अक्सर महिला सांसद औपचारिक या पारंपरिक लिबास में नजर आती हैं। कंगना रनौत शुरू से ही संसद की कार्यवाहियों के दौरान क्षेत्रीय भारतीय साड़ियों और हैंडलूम वस्त्रों को प्राथमिकता देती रही हैं। हालाँकि, सिंपल सिल्क साड़ी के साथ 35 लाख के बर्किन बैग और 21 लाख की रोलेक्स घड़ी का यह कंट्रास्ट स्टाइल उन्हें संसद की 'फैशन क्वीन' के रूप में स्थापित कर रहा है