संसद में छाया कंगना रनौत का 56 लाख रुपये वाला 'लग्जरी लुक': 35 लाख का बैग और रोलेक्स घड़ी बनी चर्चा का विषय

Kangana Ranaut adorning Manipur brand NUPI’s handloom Eri silk saree on National Handloom Day at Parliament Monsoon Session https://t.co/2kRr1clVB4 pic.twitter.com/i7IjzgNXA2 — linthoi luwang (@itsnorth_star) August 10, 2026

संसद के मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्रीअपने बयानों के साथ-साथ अपने खास फैशन सेंस को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दिल्ली में बारिश के बीच संसद परिसर से बाहर निकलते हुए कंगना का एक ऐसा 'लग्जरी लुक' सामने आया, जिसकी कीमत करीबबताई जा रही है।पारंपरिक भारतीय हथकरघा (Handloom) साड़ी के साथ दुनिया के सबसे प्रीमियम ब्रांड्स के एक्सेसरीज के इस कॉम्बिनेशन की सोशल मीडिया और फैशन जगत में जमकर चर्चा हो रही है।कंगना रनौत के इस एलिगेंट पार्लियामेंट अवतार में भारतीय हस्तशिल्प और वैश्विक लग्जरी ब्रांड्स का एक अनूठा संगम देखने को मिला:कंगना ने पूर्वोत्तर भारत के मणिपुरी ब्रांड NUPI की हल्के नीले (Baby Blue / Pale Blue) रंग की एरी सिल्क साड़ी पहनी थी। इसे उन्होंने एक साधारण सफेद शॉर्ट-स्लीव ब्लाउज और आइवरी सुएड स्लिप-ऑन शूज के साथ स्टाइल किया था।पूरे लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनके हाथ में मौजूद काले रंग केहैंडबैग ने खींचा। फैशनेबल और लग्जरी पसंद करने वालों के बीच बिर्किन बैग को स्टेटस सिंबल माना जाता है। टोगो लेदर अपनी स्क्रैच-रेसिस्टेंट और वाटरप्रूफ क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इस बैग की बाजार में कीमत करीब 35 लाख रुपये आंकी गई है।कंगना की कलाई परघड़ी नजर आई, जिसका डायल चॉकलेट ब्राउन रंग का था। 18 कैरेट गोल्ड/स्टील और ऑटोमैटिक क्रोनोमीटर तकनीक वाली इस आइकॉनिक घड़ी की कीमत करीब 21 लाख रुपये बताई जा रही है।दिल्ली की बारिश से बचने के लिए कंगना ने Good Earth ब्रांड का प्रिंटेड छाता ले रखा था। 'रत्नाकर' (हिंद महासागर) थीम पर आधारित ट्रॉपिकल प्रिंट्स और शेवरॉन पैटर्न वाली इस छतरी की कीमत करीब 6,100 रुपये है।संसद में अक्सर महिला सांसद औपचारिक या पारंपरिक लिबास में नजर आती हैं। कंगना रनौत शुरू से ही संसद की कार्यवाहियों के दौरान क्षेत्रीय भारतीय साड़ियों और हैंडलूम वस्त्रों को प्राथमिकता देती रही हैं। हालाँकि, सिंपल सिल्क साड़ी के साथ 35 लाख के बर्किन बैग और 21 लाख की रोलेक्स घड़ी का यह कंट्रास्ट स्टाइल उन्हें संसद की 'फैशन क्वीन' के रूप में स्थापित कर रहा है