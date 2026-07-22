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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Wednesday, 22 July 2026 (15:00 IST)

लोकसभा में महिला सांसदों से भिड़े TMC के कल्याण बनर्जी, पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड

kalyaan banerjee suspended from loksabha
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (15:06 IST)
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विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया। उन्हें महिला सांसद के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए निलंबित किया गया। ALSO READ: 'राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों को PM आवास क्यों ले जा रहे थे?' CJP प्रदर्शन के बीच कंगना रनौत का बड़ा हमला
 
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की करारी हार के बाद उनकी पार्टी के कई सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए थे। मिताली बाग, शताब्दी रॉय और काकोली घोष दस्तीदार की कल्याण बनर्जी से बहस हो गई। विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने बीच-बचाव किया और दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद कल्याण बनर्जी सदन से चले गए।
 
इसके बाद मिताली, दस्तीदार और NCPI के कुछ अन्य सदस्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कक्ष में मिलने गए। फिर लिखित में शिकायत दी गई। हालांकि यह पता नहीं चला की सांसदों की बहस क्यों हुई? ALSO READ: CJP Protest: जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो ने 16 स्टेशन किए बंद, सफर से पहले जरूर देखें पूरी लिस्ट
 
लोकसभा ने टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुई एक महिला सदस्य के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से TMC के कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया।
 
लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने कहा कि महिला सांसद के खिलाफ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।
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