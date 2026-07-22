लोकसभा में महिला सांसदों से भिड़े TMC के कल्याण बनर्जी, पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की करारी हार के बाद उनकी पार्टी के कई सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए थे। मिताली बाग, शताब्दी रॉय और काकोली घोष दस्तीदार की कल्याण बनर्जी से बहस हो गई। विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने बीच-बचाव किया और दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद कल्याण बनर्जी सदन से चले गए।

लोकसभा ने टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुई एक महिला सदस्य के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से TMC के कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया।

लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने कहा कि महिला सांसद के खिलाफ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।