Jantar Mantar गोलीकांड के दावे पर नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले- कोई गोली नहीं चली, जनता को गुमराह कर रहे

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस दावे को खारिज किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित तौर पर पैलेट गन चलाने और फायरिंग का आरोप लगाया था। नड्डा ने कहा कि जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चली और न ही वहां गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया था। नड्डा ने राहुल गांधी पर जनता और देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेता लगातार अपने मुद्दे बदल रहे हैं और उनका उद्देश्य संसद को चलने नहीं देना है।

'राहुल गांधी रोज बदल रहे हैं मुद्दा'

नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी संसद में चर्चा के मुद्दे को लगातार बदल रहे हैं। उनके मुताबिक, सत्र की शुरुआत में राहुल गांधी ने NEET पर चर्चा की मांग की थी। सरकार ने जब इस पर चर्चा के लिए सहमति जताई तो उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का मुद्दा उठाया और इसके बाद जंतर-मंतर की घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग शुरू कर दी। नड्डा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का उद्देश्य संवाद करना नहीं बल्कि अराजकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 15 दिनों से संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है।

'जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चली'

जेपी नड्डा ने कहा कि जब सरकार ने जंतर-मंतर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए सहमति जताई, तब राहुल गांधी ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि वहां गोली चलाई गई थी। नड्डा ने कहा, "जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चली और न ही वहां गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया।" उन्होंने राहुल गांधी से संसद में आकर चर्चा करने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह संसद में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

नड्डा ने झारखंड छात्र आंदोलन का भी उठाया मुद्दा

जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी झारखंड के छात्रों की आवाज नहीं सुन रहे हैं।

नड्डा ने आरोप लगाया कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के रास्ते में कांटेदार तारों वाली बैरिकेडिंग लगाई गई और कांग्रेस पर इसका आदेश देने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति और गैर-जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने का आरोप भी लगाया।

राहुल गांधी ने अमित शाह से पूछा था- आदेश किसने दिया?

इससे पहले राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने सवाल किया था कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्रों के खिलाफ लाठी, स्पाइक वाले डंडे और पैलेट गन के कथित इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था।

राहुल गांधी ने कहा था कि अगर अमित शाह ने खुद कार्रवाई का आदेश दिया था तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं, अगर उन्हें इस फैसले की जानकारी नहीं थी तो यह गृह मंत्री की अक्षमता होगी। राहुल गांधी ने दोनों परिस्थितियों में अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।

'फैंटेसी बातचीत सुनने में दिलचस्पी नहीं'

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अमित शाह की किसी "फैंटेसी बातचीत" को सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता। उनका कहना था कि विपक्ष केवल इस सवाल का स्पष्ट जवाब चाहता है कि क्या गृह मंत्री ने छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग और कथित फायरिंग का आदेश दिया था। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सरकार छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद पुलिस कार्रवाई पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर संसद में जवाब देंगे।