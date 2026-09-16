Jhiram Ghati Attack : झीरम घाटी हत्याकांड में बड़ा फैसला, NIA की विशेष अदालत ने 10 माओवादियों को सुनाई मौत की सजा

छत्तीसगढ़ के बस्तर में साल 2013 के बहुचर्चित झीरम हत्याकांड मामले में जगदलपुर NIA कोर्ट ने 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सली हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट ने 13 साल बाद दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों को आपराधिक साजिश और हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया।

2013 में कांग्रेस काफिले पर हुआ था हमला

झीरम घाटी में मई 2013 में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों ने कांग्रेस के एक काफिले को घेरकर हमला किया था। इस हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 38 लोग घायल हुए थे। हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की भी जान गई थी और राज्य में पार्टी के नेतृत्व को बड़ा नुकसान पहुंचा था। हमले में मारे गए प्रमुख नेताओं में कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा भी शामिल थे। कर्मा छत्तीसगढ़ में माओवादियों के मुखर विरोध के लिए जाने जाते थे।

किन धाराओं में दोषी ठहराया गया?

NIA की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने IPC की धारा 120-B के तहत आपराधिक साजिश और धारा 302 के तहत हत्या के अपराध में मौत की सजा सुनाई।

क्या था झीरम घाटी हमला?

25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का काफिला गुजर रहा था। इसी दौरान माओवादी हमलावरों ने काफिले को निशाना बनाया था। यह हमला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजनीतिक हमलों में से एक माना जाता है। घटना के बाद इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी गई थी।