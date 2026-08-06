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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली/रांची , Thursday, 6 August 2026 (12:30 IST)

झारखंड छात्र आंदोलन पर गरमाई सियासत: कंगना रनौत और संजय सेठ ने राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल

priyanka gandhi sanjay seth on jharkhand student protest
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (12:30 IST)
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झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में छात्र आंदोलन जारी है। भाजपा ने इस मामले को लेकर आज सख्‍त रूख अपनाया और विधानसभा से संसद तक यह मामला उठाया। कंगना रनौत से लेकर संजय सेठ तक कई भाजपा नेताओं ने इस मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधा।
 

राहुल गांधी पर कंगना का बड़ा आरोप

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हमारे 'जेन-जी' बच्चे वाकई में कई तरीके की पीड़ा सहन कर रहे हैं। ये कई दशकों से जारी है। हर जगह इसी तरह की स्थितियां बनी हुई हैं लेकिन कांग्रेस जिसने यहां आकर तमाशा किया और झारखंड में जहां पर छात्रों की स्थिति बहुत खराब है वहां कोई नहीं पहुंच रहा है। राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे हैं लेकिन जब बच्चों को उकसाने की बात आती है तो राहुल गांधी सबसे पहले देश के लिए खतरा बनकर निकलते हैं।
 

झारखंड के छात्रों पर राहुल की नजर क्यों नहीं?

केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी कहा कि 13 दिन से छात्र पूरी तरह से एक जगह डटे हुए हैं। उनकी एक ही मांग थी कि CBI जांच हो और JPSC और JSSC की परीक्षा रद्द करो। TDPL जो एजेंसी थी उसका अकाउंट ऑफिसर और 2 अन्य लोगों ने JSSC की परीक्षा पास कर ली। 13-14 दिन तक झारखंड सरकार मौन रही और राहुल गांधी इससे अलग रहे। क्या कारण है? राहुल गांधी आप तो जंतर-मंतर चले गए लेकिन झारखंड के हजारों छात्र पिछले 13-14 दिनों से बैठें हैं उन पर नजर नहीं गई क्या कारण है?
 

हेमंत सोरेन राज में सभी परीक्षाओं में पेपर लीक!

झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड राज्य में कांग्रेस के समर्थन वाली JMM की सरकार चल रही है। विगत 13 दिनों से हमारे छात्र अनशन पर डटे हुए हैं। राज्य में सरकार बनने के बाद, 2019 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सभी परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं। वहां के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं लेकिन वहां की सरकार ने अब तक सूद लेना मुनासिब नहीं समझा है। राहुल गांधी क्यों चुप हैं? दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों के साथ आंदोलन में अपनी आवाज को रखने का काम कर रहे थे, झारखंड में बरसात के मौसम में हमारे हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस का कोई नेता इस पर कुछ नहीं बोल रहा है।
 
उन्होंने कहा कि इस देश में कांग्रेस दो रंग नीति अपनाने का काम कर रही है। संसद में ये कांग्रेस के नेता शोर मचाते हैं लेकिन झारखंड में यही नेता क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आपमें दम है तो आप CBI जांच को लेकर छात्रों की मांग का समर्थन करने का काम करें और सरकार से अपना सहयोग वापस लेने का काम करें।
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