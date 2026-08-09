Jammu Kashmir Cloudburst : बादलों के फटने से नहीं मिल रही राहत, जम्मू कश्मीर में 40 से ज्यादा घटनाओं में 40 मौतें

जम्‍मू कश्‍मीर के लोगों पर कुदरत का कहर बादल फटने की घटनाओं के रूप में भी बरप रहा है। तभी तो अभी तक इस साल ज्ञात 40 बादल फटने की घटनाओं में 40 के लगभग लोगों की मौत की खबर है। कई घटनाओं के बारे में पता भी नहीं चल सका है। इन बादल फटने की घटनाओं से घरों, सड़कों, पुलों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है।

आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सिर्फ 1 जून से जुलाई के मध्य तक कम से कम 22 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि जुलाई के उत्तरार्ध और अगस्त की शुरुआत में लगातार भारी बारिश के कारण कई और घटनाएं हुईं, जिससे दर्ज की गई बादल फटने की घटनाओं की कुल संख्या 40 से अधिक हो गई।

भारी बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और बारिश से हुए भूस्खलन के कारण ही मौतें हुई हैं, जिनमें जम्मू डिवीजन में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में पुंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ शामिल हैं, जबकि कश्मीर के कई हिस्सों, विशेष रूप से शोपियां और कुपवाड़ा में भी हाल के हफ्तों में बार-बार अचानक बाढ़ आई है।



अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष बार-बार होने वाली बादल फटने की घटनाओं से दर्जनों आवासीय मकान, दुकानें, स्कूल, सड़कें, पुल, सिंचाई नहरें और कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अचानक आई बाढ़ के कारण कई गांवों में जलमग्नता हो गई है, जिसके चलते अधिकारियों को निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा और बचाव दल तैनात करने पड़े।



भारी बारिश के कारण भूस्खलन, कीचड़ के खिसकने और पत्थर गिरने से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बार-बार बाधित हुआ है, जिससे कई मौकों पर यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने कहा कि चिनाब घाटी के पर्वतीय जिले, विशेष रूप से किश्तवाड़ और डोडा, साथ ही शोपियां, कुपवाड़ा और कश्मीर के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी इलाके, अपने खड़ी भूभाग और मौसमी धाराओं की निकटता के कारण सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में बने हुए हैं।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, बादल फटने की घटना एक अत्यंत तीव्र और सीमित क्षेत्र में होने वाली वर्षा है, जिसमें लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसी घटनाओं से अक्सर अचानक बाढ़, मलबा प्रवाह और भूस्खलन जैसी आपदाएँ आती हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बहुत कम समय बचता है।



मौसम विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार, जम्मू कश्मीर में बादल फटने की बढ़ती आवृत्ति हिमालय के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ के साथ नमी से भरी दक्षिण-पश्चिम मानसून हवाओं की परस्पर क्रिया के कारण हो रही है।

उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र की खड़ी पहाड़ी ढलानें नमी से भरपूर हवा को तेजी से ऊपर उठने के लिए मजबूर करती हैं, जिसे ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहा जाता है, जिससे विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं। ये बादल अक्सर संकरी घाटियों में फंस जाते हैं, जहां वे नमी जमा करते रहते हैं और फिर अचानक ढह जाते हैं, जिससे कुछ ही मिनटों में एक छोटे से क्षेत्र में भारी मात्रा में बारिश होती है।

विशेषज्ञ इस घटना का कारण वायुमंडलीय अस्थिरता को भी मानते हैं। तेज़ ऊपर की ओर उठने वाली वायु धाराएँ वर्षा की बूंदों को बादलों के भीतर निलंबित रखती हैं, जिससे भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है। जैसे ही पानी के बढ़ते भार के कारण ये ऊपर की ओर उठने वाली धाराएँ कमजोर होती हैं, बादल प्रणाली ढह जाती है, जिसके परिणामस्वरूप तीव्र बादल विस्फोट होता है।