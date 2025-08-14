गुरुवार, 14 अगस्त 2025
जय भीम, जय मीम : इतिहास की पुनरावृत्ति या राजनीतिक भ्रम?

14 अगस्त : भारत के विभाजन विभीषिका दिवस पर विशेष

Dalit Muslim Alliance
-धर्मपाल सिंह
14 अगस्त का विभाजन विभीषिका दिवस केवल 1947 के राजनीतिक बंटवारे की याद नहीं, बल्कि उस अमानवीय त्रासदी का स्मरण है, जिसने करोड़ों लोगों को विस्थापन, हिंसा और असुरक्षा में धकेल दिया। यह दिन हमें चेतावनी देता है कि जब राजनीति संकीर्णता, सांप्रदायिकता और अवसरवाद में डूब जाती है, तो सभ्य समाज विनाश की ओर बढ़ता है। विभाजन की कहानियां प्रायः हिंदू–मुस्लिम संघर्ष तक सीमित कर दी जाती हैं, जबकि इसके भीतर अनुसूचित समाज पर हुई हिंसा और त्रासदी का पक्ष अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह केवल एक ऐतिहासिक भूल नहीं, बल्कि उस दौर का ऐसा काला सच है जो आज भी सबक देता है।
 
अनुसूचित समाज के लिए विभाजन केवल दो देशों के बीच सीमांकन भर नहीं था, बल्कि यह धार्मिक कट्टरता का भयावह हमला बनकर आया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर होने के कारण वे सबसे आसान लक्ष्य बने। योजनाबद्ध हिंसा, संपत्ति की लूट, महिलाओं का अपमान और पूजा–स्थलों का विध्वंस आदि ने मिलकर उनकी जिंदगी को असुरक्षा और भय के गर्त में धकेल दिया।
 
पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल अनुसूचित समाज के बड़े पैरोकार थे। 1950 में प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखे अपने इस्तीफे में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में दलित हिंदुओं पर हुए अमानवीय अत्याचारों का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि स्लीट ज़िले में पुलिस और सेना ने निर्दोष हिंदुओं, खासकर अनुसूचित जातियों, पर असहनीय अत्याचार किए, पुरुषों को यातनाएं दी गईं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, घरों को लूटा गया, सैकड़ों मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र कर नष्ट कर दिया गया। कई मंदिरों को बूचड़खानों और मांस बेचने वाली दुकानों में तब्दील कर दिया गया।
 
मंडल ने घटनाओं के उदाहरण देते हुए बताया कि गोपालगंज के दिघरकुल में झूठे आरोप पर पूरे नामशूद्र गांव को सशस्त्र पुलिस ने कुचल दिया। बारीसाल के गौरनाडी में राजनीतिक बहाने से दलित बस्तियों पर हमले हुए। ढाका दंगों में पुलिस की मौजूदगी में आभूषण की दुकानों को लूटा गया और आग लगा दी गई। कलशिरा गांव में 350 बस्तियों में से केवल तीन बची थीं, बाकी जलकर राख हो चुकी थीं।
 
1947 से 1950 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए लगभग 25 लाख शरणार्थियों में बड़ी संख्या अनुसूचित समाज की थी। ये केवल पलायन के आंकड़े नहीं, बल्कि इस बात के प्रमाण थे कि मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सुरक्षा और समानता का वादा एक सुनियोजित छल था। मंडल ने कटु यथार्थ स्वीकार करते हुए लिखा कि वर्तमान स्थिति न केवल असंतोषजनक है, बल्कि पूरी तरह निराशाजनक और अंधकारमय है।
 
विभाजन के समय मंडल ने दलित–मुस्लिम गठबंधन को बढ़ावा दिया और अपने अनुयायियों को पाकिस्तान के पक्ष में वोट देने का निर्देश दिया। उनका तर्क था कि मुसलमान भी दलितों की तरह शोषित हैं, इसलिए दोनों के बीच स्वाभाविक सहयोग संभव है। लाखों दलित, मुस्लिम एकता के नारे पर भरोसा कर पूर्वी पाकिस्तान में बस गए। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग को इस एकता की जरूरत नहीं रही। उनके लिए हर गैर–मुस्लिम ‘काफिर’ था, चाहे वह सवर्ण हो या दलित।
 
1950 में पूर्वी पाकिस्तान में योजनाबद्ध नरसंहार ने इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया। दलित हिंदुओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। 30% दलित जनसंख्या का भविष्य अंधकारमय हो गया। मंडल ने जिन्ना और लियाकत अली को कई पत्र लिखे, लेकिन इस्लामी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अंततः उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक ताकत पर भरोसा किया जो उनके समाज के अस्तित्व के लिए ही घातक थी।
 
डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इस परिणाम को बहुत पहले देख लिया था। अपनी पुस्तकों Pakistan or the Partition of India और Thoughts on Pakistan में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मुस्लिम राजनीति का चरित्र सांप्रदायिक है और यह दलितों को केवल तब तक साथ रखेगी जब तक इससे उन्हें लाभ होगा। उनके अनुसार दलित और मुस्लिम समुदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य इतने भिन्न हैं कि वास्तविक समानता और सह–अस्तित्व का विचार केवल राजनीतिक भ्रम है। उन्होंने चेताया था कि मुस्लिम नेतृत्व अंततः दलितों को ‘काफ़िर’ ही मानेगा।
 
आज 'जय भीम–जय मीम' के नारे में उसी विफल प्रयोग की गूंज सुनाई देती है। विभाजन के समय यह नारा शब्दशः मौजूद नहीं था, लेकिन उसका वैचारिक आधार मंडल और मुस्लिम लीग के गठबंधन में था। यह मान्यता कि दोनों अल्पसंख्यक समुदाय एक–दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हो सकते हैं। यह विचार सुनने में आकर्षक था, लेकिन व्यवहार में यह शक्ति–संतुलन पर आधारित असमान समझौता साबित हुआ, जिसमें दलित केवल संख्या बढ़ाने का साधन बने।
 
वर्तमान भारतीय राजनीति में भी कुछ दल उसी विफल रणनीति को पुनर्जीवित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर की नजदीकियां, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का दलित–मुस्लिम गठबंधन और समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला; सभी अतीत की ऐतिहासिक भूल की प्रतिध्वनि हैं। अतीत में इसका परिणाम विश्वासघात और सामाजिक विघटन रहा है।
 
प्रश्न यह है कि क्या दलित समाज फिर उस गठबंधन का हिस्सा बनेगा जो उसकी अस्मिता और अस्तित्व के विरुद्ध है? क्या इतिहास के रक्तरंजित सबूतों के बावजूद भावनात्मक नारों से बहकना उचित है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर यह प्रश्न केवल दलित समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए विचारणीय है।
 
स्थायी उन्नति और सुरक्षा केवल आत्मनिर्भरता, शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता और संगठन से आएगी, न कि उन गठबंधनों से जो बार–बार घातक साबित हुए हैं। 'जय मीम–जय भीम' जैसी अवधारणा का अतीत अपमान, अस्मिता के हनन और अस्तित्व–संकट से जुड़ा है। इस सच्चाई को छिपाना इतिहास और आने वाली पीढ़ियों, दोनों के साथ अन्याय होगा।
 
विभाजन की पीड़ा को याद करते हुए हमें संकल्प लेना चाहिए कि भावनात्मक नारेबाज़ी और वोट बैंक आधारित राजनीति से दूर रहकर ही निर्णय लें। मंडल का अनुभव और आंबेडकर की चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अनुसूचित समाज को सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सम्मान केवल आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान पर आधारित प्रयासों से मिलेगा, न कि उन हाथों से जो इतिहास में उन्हें धार्मिक उन्माद और वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से ठगते रहे हैं। यह केवल इतिहास की व्याख्या नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए चेतावनी है। (लेखक भाजपा यूपी के संगठन महामंत्री हैं, आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं, वेबदुनिया का इससे सहम‍त होना आवश्यक नहीं है)
 
भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दा

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दाचीन के विदेश मंत्री वांग यी सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को भारत आएंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीनी शहर तियानजिन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले वांग भारत आ रहे हैं।

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवाद

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवादRahul Gandhi targets Election Commission: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है, जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित तौर पर इस आधार पर मतदाता सूची से हटा दिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है।

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...Tamil Nadu PhD student case : तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली एक महिला ने राज्यपाल आरएन रवि का बहिष्कार किया। कुलपति एन. चंद्रशेखर सहित विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी मंच पर राज्यपाल के पास खड़े थे और उपाधि प्राप्त करने वाले एक-एक करके मंच पर आए और उन्होंने रवि को अपने प्रमाण पत्र दिए, तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे उपाधि प्राप्त की।

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफमहिला अधिकारी ज़ोरदार तरीके से सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे कि वे गाड़ियों से भरी सड़क पर क्यों भाग रही हैं तो इसका जवाब है कि वे एंबुलेंस के लिए रास्ता बना रही हैं। यह महिला पुलिस अधिकारी गाड़ियों को रोकती है और एक रास्ता बनाती जाती है, यह रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया जा रहा था।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Independence Day Red Fort Security : स्वतंत्रता दिवस पर कड़े पहरे में लालकिला, 11000 सुरक्षाकर्मियों रहेंगे तैनात

Independence Day Red Fort Security : स्वतंत्रता दिवस पर कड़े पहरे में लालकिला, 11000 सुरक्षाकर्मियों रहेंगे तैनातराष्ट्रीय राजधानी को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर किले में तब्दील कर दिया गया है। ऊंची इमारतों पर 'स्नाइपर' तैनात किए गए हैं, पूरे शहर में कैमरे लगाए गए हैं और मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल लालकिले के आसपास 11 हजार सुरक्षाकर्मियों और 3000 यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

CM योगी ने सपा के नारे को लेकर अखिलेश पर कसा तंज, बताया पीडीए का क्‍या है मतलब...

CM योगी ने सपा के नारे को लेकर अखिलेश पर कसा तंज, बताया पीडीए का क्‍या है मतलब...Chief Minister Yogi Adityanath News : समाजवादी पार्टी (SP) के पीडीए (पिछड़ा, दलित अल्पसंख्यक) नारे को लेकर उसपर जोरदार प्रहार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ‘परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी’ करार दिया। योगी ने विधानसभा में 'विजन-2047' को लेकर चर्चा में विपक्ष को जवाब देते हुए उस पर परिवारवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक समुदायों को लुभाने के लिए पीडीए का नारा दिया था।

operation sindoor के जांबाजों का होगा सम्मान, 9 Indian Air Force officers को मिलेगा वीर चक्र

operation sindoor के जांबाजों का होगा सम्मान, 9 Indian Air Force officers को मिलेगा वीर चक्रपहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। इसमें इंडियन एयरफोर्स की खास भूमिका थी। अब भारत सरकार इन वीर जांबाजों को सम्मानित करेगी। मुताबिक सरकार भारतीय वायु सेना के 9 अधिकारियों को वीर चक्र से नवाजेगी। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने इसका ऐलान किया।

भारत की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, सुधर जाओ नहीं तो भुगतोगे

भारत की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, सुधर जाओ नहीं तो भुगतोगेIndia warning to Pakistan: भारत ने पाकिस्तान को नई दिल्ली के खिलाफ ‘नफरती’ बयानबाजी नहीं करने की चेतावनी देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि किसी भी दुस्साहस के ‘कष्टकारी परिणाम’ होंगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा भारत को परमाणु धमकी दिए जाने और बिलावल भुट्टो जरदारी की कुछ टिप्पणियों के बाद, विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया आई है।

बिहार में SIR विवाद के बीच SC का निर्देश, वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करे चुनाव आयोग

बिहार में SIR विवाद के बीच SC का निर्देश, वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करे चुनाव आयोगसुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में निर्वाचन आयोग से गुरुवार को कहा कि वह मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पहचान 19 अगस्त तक उजागर करे और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आयोग से पूछा, ‘‘आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते, जिनकी मौत हो गई है, जो पलायन कर गए हैं या दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं।’’

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
