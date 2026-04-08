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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (15:00 IST)

कंडोम से लेकर पैरासिटामोल तक की किल्लत! ईरान-अमेरिका युद्ध ने भारत में क्यों मचा दिया 'आर्थिक तूफान'?

Iran-USA War Impact
Iran-USA War Impact: क्या आपने कभी सोचा था कि सात समंदर पार होने वाली एक जंग आपकी जेब, आपकी रसोई और यहां तक कि आपकी दवाइयों की अलमारी पर भी डाका डाल सकती है? अगर आप आज दवा की दुकान पर पैरासिटामोल लेने गए और दुकानदार ने 'स्टॉक नहीं है' कहकर आपको खाली हाथ लौटा दिया, या फिर घरेलू गैस सिलेंडर की लंबी कतार देखकर आपका माथा ठनका है, तो समझ लीजिए कि ईरान-अमेरिका युद्ध की तपिश आपके घर तक पहुंच चुकी है।
 
यह कोई काल्पनिक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। पेट्रोल-डीजल से लेकर कंडोम तक—सब कुछ महंगा और दुर्लभ होता जा रहा है। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि यह युद्ध एक आम भारतीय की जिंदगी को कैसे तहस-नहस कर रहा है।

ऊर्जा का संकट : जब तेल की आग में जलने लगी जेब

भारत अपनी जरूरत का 89% कच्चा तेल और 50% से अधिक प्राकृतिक गैस विदेशों से मंगवाता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव ने 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) को लगभग बंद कर दिया है। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है।
  • कीमतों में उछाल : कच्चे तेल की कीमत $69 से बढ़कर सीधे $120.84 प्रति बैरल तक पहुंच गई है।
  • महंगाई का मीटर : औद्योगिक डीजल 25% महंगा हो चुका है। जब ट्रक और मालगाड़ियां महंगी चलेंगी, तो आपकी थाली में आने वाली सब्जी, दूध और राशन का महंगा होना तय है।
  • रसोई की किल्लत : कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से बाहर का खाना बजट से बाहर हो गया है। वहीं, घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'

यह युद्ध केवल ईंधन तक सीमित नहीं है। इसका सबसे भयावह असर स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ा है:
  • दवाइयों का अकाल : पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स जैसी जरूरी दवाएं बनाने में पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है। सप्लाई चेन टूटने से इनकी भारी किल्लत हो गई है।
  • MRI मशीनें ठप : कतर से आने वाली हीलियम गैस की सप्लाई रुकने के कारण अस्पतालों में MRI मशीनें बंद हो रही हैं।
  • तकनीकी झटका : सेमीकंडक्टर की कमी से मोबाइल और लैपटॉप की कीमतें भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं।

खेती और रोजमर्रा की चीजें: कंडोम तक की किल्लत क्यों?

शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन युद्ध का असर आपके बेडरूम और खेत दोनों जगह पहुंच गया है।
  • किसान भाइयों पर मार : भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया आयातक है। गैस महंगी होने से उर्वरक (Fertilizer) की कीमतें बढ़ गई हैं। भले ही सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन इससे देश का खजाना खाली हो रहा है, जिसका अंतिम बोझ टैक्स के रूप में जनता पर ही आएगा।
  • प्लास्टिक और कंडोम : अमोनिया और पेट्रोकेमिकल्स की कमी के कारण प्लास्टिक पैकेजिंग महंगी हो गई है। इसी सप्लाई चेन के टूटने से कंडोम जैसी जरूरी चीजों की भी बाजार में भारी कमी देखी जा रही है।

अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर : रुपया पस्त, निवेशक फरार

देश की आर्थिक सेहत भी वेंटिलेटर पर नजर आ रही है:
  • शेयर बाजार : विदेशी निवेशकों ने अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए बाजार से निकाल लिए हैं।
  • गिरता रुपया : भारतीय रुपया ऐतिहासिक गिरावट की ओर है। इसे बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने महज चार हफ्तों में 40 अरब डॉलर फूंक दिए हैं।

आगे की राह : क्या होगा आप पर असर?

अप्रैल में कई राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए सरकार फिलहाल कीमतें बढ़ाने से बच रही है। लेकिन यह 'चुनावी राहत' ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। यह संकट हमें एक बड़ी सीख दे रहा है कि भारत को ऊर्जा के लिए केवल विदेशी ताकतों पर निर्भर रहना बंद करना होगा।
 
चाहे वो आपकी थाली की रोटी हो, बुखार की दवा हो या सफर का पेट्रोल—सब कुछ वैश्विक राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। फिलहाल, वक्त है अपने खर्चों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का और उम्मीद करने का कि दुनिया में शांति लौटे, ताकि आपकी जेब पर चल रही ये 'आर्थिक कैंची' थम सके।
 
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न सीजफायर होगा, न सरेंडर, जंग जारी रहेगी, ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार

न सीजफायर होगा, न सरेंडर, जंग जारी रहेगी, ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवारअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि न सीजफायर होगा, न सरेंडर होगा, जंग जारी रहेगी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा- आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं।

Donald Trump की धमकी, खत्म होगा भ्रष्टाचार और मौत का दौर, ईश्वर ईरान की रक्षा करे

Donald Trump की धमकी, खत्म होगा भ्रष्टाचार और मौत का दौर, ईश्वर ईरान की रक्षा करेअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक तीखे और भावनात्मक बयान में कहा है कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है।

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युद्ध के हालातों के बीच खुशखबरी, LPG सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी करने का आदेशकेंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं।

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