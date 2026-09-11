भारत पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन, पीएम मोदी से अहम मुलाकात आज; दुनिया की टिकी नजरें

His Excellency Dr. Masoud Pezeshkian, President of the Islamic Republic of Iran, has just arrived in New Delhi to attend the BRICS Summit of Heads of State and Government. pic.twitter.com/x2Vuq4UqTl — Iran in India (@Iran_in_India) September 11, 2026

Speaking ahead of his departure to India, the President said: The new BRICS bank was created to free countries from reliance on the dollar and to stand against America's push for dominance. pic.twitter.com/5XKLixfkUW — Iran in India (@Iran_in_India) September 11, 2026

अमेरिका ईरान युद्ध के बीच पेजेशकियन की भारत यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समिट से ईतर वे रूसी राष्‍ट्रपति पुतिन और चीनी राष्‍ट्र‍पति शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं।





पेजेश्कियान ने सदस्यों के बीच जॉइंट इन्वेस्टमेंट और गतिविधियों को आसान बनाने के लिए ब्रिक्स बैंक बनाने का जिक्र किया और आर्थिक लेन-देन में डॉलर पर निर्भरता कम करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा अि कोशिश यह है कि देश डॉलर पर निर्भर हुए बिना आर्थिक और क्षेत्रीय रूप से विकास करें, और एकतरफा फैसलों और बड़ी ताकतों की हद से ज़्यादा मांगों का विरोध करें।