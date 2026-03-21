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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: दोहा/न्यूयॉर्क , शनिवार, 21 मार्च 2026 (14:38 IST)

कतर के ‘रास लाफ़ान’ पर ईरानी हमले से क्या ठप हो जाएगी दुनिया की टेक और हेल्थ इंडस्ट्री? MRI होगी मंहगी, AI चिप्स पर भी पर बड़ा संकट

Helium Crisis
Iran Israel War Impact: दुनिया इस समय एक ऐसे संकट की दहलीज पर खड़ी है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कतर के 'रास लाफान' (Ras Laffan), जो दुनिया का सबसे बड़ा हीलियम और LNG हब है, पर हुए ईरानी हमले ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कनें बढ़ा दी हैं। यह सिर्फ दो देशों का क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा 'ग्लोबल टेक ब्लैकआउट' है जो आपके अस्पताल के बिल से लेकर आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन की कीमत तक को प्रभावित करेगा।

हीलियम : सिर्फ गुब्बारों की गैस नहीं, बल्कि हाई-टेक इंडस्ट्री की 'ऑक्सीजन'

अक्सर लोग हीलियम को सिर्फ पार्टी के गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस समझते हैं, लेकिन सच इससे कहीं अधिक गंभीर है। हीलियम 'अदृश्य ऑक्सीजन' है, जिसके बिना आधुनिक जीवन संभव नहीं है:
  • MRI मशीनें : इनके सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा रखने के लिए लिक्विड हीलियम अनिवार्य है।
  • सेमीकंडक्टर : स्मार्टफोन और AI चिप्स बनाने वाले 'वेफर' को ठंडा करने और लीक टेस्टिंग के लिए इसका विकल्प नहीं है।
  • डेटा सेंटर : भविष्य के क्लाउड और AI प्रोजेक्ट्स इसी गैस की बदौलत चलते हैं।

दुनिया के 33% सप्लाई पर लगा ताला : किसे कितना नुकसान?

कतर एनर्जी के CEO सऊद अल-काबी के अनुसार, हमले ने हीलियम उत्पादन क्षमता को 14% स्थायी नुकसान पहुँचाया है। 2 मार्च से प्लांट बंद है और फिलहाल इसे शुरू करने की कोई समयसीमा नहीं है। 

आम आदमी पर क्या होगा असर?

अगर आप सोच रहे हैं कि कतर में लगी आग से आपको क्या फर्क पड़ेगा, तो इन तीन बिंदुओं को गौर से देखें:
 
1. महंगा हो सकता है इलाज
भारत और ब्रिटेन (NHS) जैसे देशों में MRI स्कैन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हीलियम की कमी का मतलब है कि मशीनें बंद हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक सामान्य MRI स्कैन जो ₹5,000 में होता था, अब कई गुना महंगा हो सकता है। 
 
2. गैजेट्स की कीमतों में उछाल
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पहले ही संकट में है। अगर 60 दिनों के भीतर सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो स्मार्टफोन, लैपटॉप और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कारों (EV) की डिलीवरी में देरी होगी और कीमतें आसमान छुएंगी।
 
3. AI और डिजिटल सेवाओं में रुकावट
चूंकि AI डेटा सेंटर्स को भारी मात्रा में हीलियम कूलिंग की जरूरत होती है, इसलिए क्लाउड सेवाओं और इंटरनेट आधारित तकनीकों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं।
Helium Crisis

 

आगे की राह : क्या है समाधान?

रूस और चीन अब अपने-अपने क्षेत्रों में हीलियम की खोज में जुटे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने 'अमाडेयस बेसिन' से निर्यात बढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन कतर की भरपाई करना रातों-रात मुमकिन नहीं है। कतर के CEO का भावुक बयान कि 'रमजान के महीने में भाईचारे वाले देश से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी,' यह दर्शाता है कि यह संकट जितना आर्थिक है, उतना ही कूटनीतिक भी।
 
विशेषज्ञों की चेतावनी : अगर यह आउटेज 2 हफ्ते और खिंचा, तो वैश्विक सप्लाई चेन में ऐसी दरार आएगी जिसे भरने में दशकों लग सकते हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
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