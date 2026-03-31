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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 31 मार्च 2026 (08:34 IST)

Top News : ईरान में भारत जा रहे विमान पर हमला, होर्मुज पर US का दावा; गुजरात में PM मोदी का बड़ा दौरा

strait of hormuz
31 March Top News : भारत आ रहे हवाई जहाज पर हमले से ईरान भड़क गया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर जल्द अमेरिका का नियंत्रण होगा। इजराइल ने भारत को पाकिस्तान से बेहतर मध्यस्थ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को 20 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे।
 

भारत आ रहे विमान पर हमले से भड़का ईरान

ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर अमेरिकी हमले में एक नागरिक विमान को निशाना बनाया गया है। यह विमान नई दिल्ली जाने वाला था। हमले में विमान को नुकसान पहुंचने से राहत कार्यों से जुड़े लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ने की आशंका है। ईरान ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे युद्ध अपराध बताया है।
 

होर्मुज को लेकर US का बड़ा दावा

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि जल्द ही या तो अमेरिकी जहाजों या कई देशों के संयुक्त जहाजों के जरिए अमेरिका का नियंत्रण होर्मुज जलडमरूमध्य पर होगा। ईरानी हमलों ने हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों का रास्ता रोक दिया है, इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है।
 

इजरा‍इल बोला- भारत PAK से बेहतर मध्यस्थ

इजराइल के विदेश मंत्रालय की विशेष दूत फ्लेर हसन-नहूम ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद की समस्या से जूड़ रहा है। वह मध्यस्थता के मामले में ज्यादा सफल नहीं होगा। भारत के सभी देशों से बेहतर संबंध हैं। वह पाकिस्तान से बेहतर साबित हो सकता है। 
 

आज गुजरात दौरे पर PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। वह राज्य को 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।
 

राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आज

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) आज कक्षा 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। छात्र आरबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta
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