17,000 फुट की ऊंचाई पर IndiGo Flight पर गिरी बिजली, 104 यात्री थे सवार

विमान लखनऊ की ओर बढ़ रहा था, तभी खराब मौसम के बीच अचानक बिजली विमान से टकरा गई। इसके कारण विमान के आगे के हिस्से को नुकसान पहुंचा।

लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

बिजली गिरने की घटना के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलट ने सूझबूझ से विमान को सुरक्षित लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा। विमान के लैंड करते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। बिजली गिरने के बाद विमान के अगले हिस्से को हुए नुकसान की जांच की जा रही है। विमान को आगे की उड़ान के लिए इस्तेमाल किए जाने से पहले तकनीकी जांच की जाएगी।