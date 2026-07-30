भारतीय हॉकी टीम की नई केसरिया जर्सी पर विवाद, प्रियंका गांधी और विरेन रॉसकिन्हा का विरोध

एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप से पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से केसरिया किए जाने पर विवाद छिड़ गया है। प्रियंका गांधी, पूर्व कप्तान विरेन रॉसकिन्हा समेत कई नेताओं और खेल हस्तियों ने सवाल उठाए, जबकि हॉकी इंडिया ने इसे खिलाड़ियों और कोच की सलाह पर लिया गया फैसला बताया।

पूर्व कप्तान ने बताया शर्मनाक

विरेन रॉसकिन्हा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मुझे कहना होगा कि हॉकी इंडिया ने भारतीय हॉकी के लिए कई अच्छे काम किए हैं। लेकिन यह शर्मनाक है। भारतीय टीम की विरासत और पहचान हमेशा से नीले रंग की रही है। मैंने कई सालों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है। फैंस हमारी भारतीय टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं। इसमें नारंगी रंग के इस्तेमाल के पीछे क्या तर्क है?

I must say that @TheHockeyIndia has done many good things for . But this is embarrassing. The legacy & identity of the Indian team has always been BLUE. I wore the Blue jersey with pride for many years. Fans want to see our Indian team in blue. What is the logic of orange? https://t.co/apDnJkTld4 — Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 29, 2026

प्रियंका गांधी ने लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से नारंगी किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश की पहचान अहिंसा, सत्य और भाईचारे जैसे मूल्यों से जुड़ी है और इन्हें बदला नहीं जा सकता।







उन्होंने कहा कि जर्सी बदली जाए या शिक्षा नीति के जरिए इतिहास बदलने की कोशिश हो, देश की जनता सब कुछ देख और समझ रही है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जुटे युवाओं की बातें पूरे देश की आवाज हैं। देश की आजादी की लड़ाई सत्य और अहिंसा की बुनियाद पर टिकी थी और इसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही।

मामले पर बवाल मचने के बाद विरेन रॉसकिन्हा ने एक बार फिर एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मुझे कहना होगा कि इस पर कई अनावश्यक राजनीतिक टिप्पणियां आ रही हैं। मैं उनमें नहीं पड़ना चाहता। मेरी सीधी और विनम्र बात सिर्फ गर्व, पहचान और विरासत को लेकर है।





हॉकी के लिए भारत वही है जो फुटबॉल के लिए अर्जेंटीना है। क्या हम कभी अर्जेंटीना को अपनी पहली जर्सी के रूप में नारंगी और सफेद धारियां पहने हुए देख पाएंगे?

I’m seeing many unnecessary political comments on this. I don’t want to get into any of that. My simple & humble point is on pride, identity & legacy.



is to what Argentina is to Football. Will we ever see Argentina wearing Orange and White stripes as their 1st jersey? https://t.co/lAnu2gOR7y — Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 30, 2026

सफाई में क्या बोले FIH?

मामले पर बयान देते हुए हॉकी इंडिया ने कहा कि पहले भी जर्सी के रंग बदले गए हैं। कोच और खिलाड़ियों की सलाह पर जर्सी का रंग बदला गया है। इसे सोच समझकर केसरिया किया गया है। यह रंग साहस, त्याग और राष्‍ट्रीय गौरव का है।