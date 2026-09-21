भारत पर दोहरे मौसमी खतरे का साया: अलनीनो के बीच 'अर्नब साइक्लोन' का अलर्ट, जानें किन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश के मौसम को लेकर इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। भारत पर एक साथ दो बड़े मौसमी खतरों का असर देखने को मिल सकता है। एक तरफ प्रशांत महासागर में अलनीनो अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र तेजी से गहरा रहा है। इसके प्रभाव से 'अर्नब साइक्लोन' की आशंका जताई जा रही है, जिससे देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं का दौर शुरू होने वाला है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के इस नए सिस्टम के कारण अगले 5 से 6 दिनों तक देश के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में झमाझम बारिश होगी।

23 सितंबर तक पहुंचेगा बंगाल-ओडिशा

मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के प्रभाव से अगले 5 से 6 दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। अंडमान सागर में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अगले दो दिनों में और मजबूत हो सकता है। इसके 21 सितंबर को डिप्रेशन और 22 सितंबर को डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इसके बाद 23 सितंबर तक इसके आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट के पास पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

दक्षिण ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में 23 और 24 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में 24 सितंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 23 से 25 सितंबर और विदर्भ में 24 और 25 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है।

ओडिशा में 23 और 24 सितंबर को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। झोंकों के साथ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 23 सितंबर को दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों के पास 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और गंगीय पश्चिम बंगाल में 20 से 26 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम में 22 से 26 सितंबर के दौरान बारिश बढ़ने की संभावना है।





बिहार में 24 से 26 सितंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल में 22 से 25 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 25 सितंबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यानी आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों को बारिश और तेज हवाओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।