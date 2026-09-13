Weather Alert : गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट, MP समेत 4 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, आंधी-तूफान का भी खतरा

भारत के कई हिस्सों में रविवार, 13 सितंबर को भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुजरात क्षेत्र में बेहद भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

वहीं, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में भी भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

गुजरात में बेहद भारी बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक रविवार को गुजरात क्षेत्र में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की भी आशंका है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र-कच्छ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने जैसी स्थिति बन सकती है।

MP समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

रविवार को देश के कई हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भारी बारिश की संभावना है।

मध्य प्रदेश के लिए भी मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है और राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

50-60 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की चेतावनी भी जारी की है। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ थंडरस्क्वॉल की संभावना है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

इन राज्यों में भी आंधी-बिजली का अलर्ट

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और विदर्भ में अलग-अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ गरज के हालात बन सकते हैं।