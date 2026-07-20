देश के 60-70 फीसदी हिस्से पर बादलों का डेरा, दिल्ली को उमस से मिलेगी राहत, उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert North India: देशभर में मॉनसून एक बार फिर पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। उपग्रह (सैटेलाइट) से प्राप्त ताजा तस्वीरों के अनुसार, इस समय देश के लगभग 60 से 70 फीसदी हिस्सों में बादल छा गए हैं। पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बादलों की एक लंबी पट्टी दिखाई दे रही है, जिससे अगले कुछ दिनों में देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून अब देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में और अधिक सक्रिय होने जा रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति जम्मू-कश्मीर के ऊपर बनी हुई है, जहां बेहद ठंडे बादलों की पहचान की गई है। इन बादलों का तापमान माइनस 80 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बादल अत्यधिक तेज तूफानी गतिविधियों और मूसलाधार बारिश का संकेत देते हैं।

दिल्ली-NCR में उमस से मिलेगी बड़ी राहत

राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR के लिए बुधवार तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस मानसूनी बारिश के चलते दिल्ली के तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की उम्मीद है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को पिछले कई दिनों से परेशान कर रही उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी।

इससे पहले, रविवार को दिल्लीवालों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा था। हालांकि दिनभर हल्के बादलों की आवाजाही बनी रही और बीच-बीच में धूप भी खिली, लेकिन हवा की रफ्तार बेहद धीमी (5.6 किमी/घंटा) होने और आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) का स्तर 50 फीसदी तक रहने के कारण लोगों का हाल बेहाल रहा।

मॉनसून रेखा में बदलाव से बदलेगा मिजाज

इस बार दिल्ली में मॉनसून का मिजाज काफी निराशाजनक रहा है। पहले तो मॉनसून अपनी सामान्य तिथि से 5 दिन देरी से पहुंचा और उसके बाद भी केवल 3 दिन ही ऐसे रहे जब दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। बीते 10 जुलाई के बाद से दिल्ली में सूखा सा माहौल था, लेकिन अब मॉनसून रेखा (Trough Line) में बड़ा बदलाव आया है। अब तक हिमालय की तलहटी और ऊपरी हिस्सों में सक्रिय रहने वाली मॉनसून रेखा अब नीचे की तरफ खिसक रही है। इस बदलाव के कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी।

अमरनाथ और माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

भारी बारिश ने उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। पुंछ-राजौरी क्षेत्र में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) और अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के कारण 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग अभी भी लापता हैं। खराब मौसम और 23 जुलाई तक भारी बारिश की गंभीर चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। अमरनाथ यात्रा को पहलगाम और बालटाल, दोनों ही मार्गों से पूरी तरह रोक दिया गया है।

कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। यहां भूस्खलन और अचानक बाढ़ (क्लाउड बर्स्ट/फ्लैश फ्लड) का खतरा सबसे ज्यादा है। दूसरी ओर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है।