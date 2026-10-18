MD Weather Today: उत्तर भारत में गर्मी और धूप, दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-UP समेत देशभर का मौसम

देशभर में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। रविवार, 18 अक्टूबर 2026 को उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में मौसम गर्म और शुष्क रहने की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। मौसम में इस बदलाव के बीच लोगों को यात्रा पर निकलने से पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आधिकारिक अपडेट देखने की सलाह दी गई है।

उपलब्ध पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रह सकता है। वहीं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर में मैदानी इलाकों के मुकाबले तापमान कम रहने का अनुमान है।

दिल्ली में साफ रहेगा आसमान, दिन में गर्मी

दिल्ली में 18 अक्टूबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने और दिन के समय गर्म मौसम बने रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उपलब्ध पूर्वानुमान में दिल्ली के लिए किसी बड़ी बारिश का संकेत नहीं दिया गया है। दिन में तेज धूप और शाम के समय अपेक्षाकृत ठंडक महसूस हो सकती है।

हरियाणा में शुष्क और धूप वाला मौसम

हरियाणा में रविवार को मौसम ज्यादातर शुष्क और धूप वाला रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम सामान्य रहने की संभावना के बीच लोगों को जिले के अनुसार मौसम में होने वाले बदलावों के लिए स्थानीय पूर्वानुमान देखते रहने की सलाह दी गई है।

पंजाब में दिन में गर्मी, रात में मिलेगी राहत

पंजाब में भी मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। दिन का तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में न्यूनतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी देखनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश का मौसम: पश्चिमी यूपी में शुष्क रहने की संभावना

उत्तर प्रदेश में रविवार को मौसम सामान्य रूप से गर्म और शुष्क रह सकता है। तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आसमान मुख्य रूप से साफ रह सकता है। वहीं, पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक या बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। हालांकि, जिलेवार स्थिति की पुष्टि के लिए IMD के आधिकारिक पूर्वानुमान और चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी है।

जम्मू-कश्मीर में ठंडक, श्रीनगर में 6 डिग्री तक गिर सकता है पारा

जम्मू-कश्मीर में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तुलना में मौसम ठंडा रहने की संभावना है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तापमान में अंतर हो सकता है। पहाड़ी जिलों की यात्रा करने वाले लोगों को मौसम के पूर्वानुमान और सड़क संबंधी सलाह की जानकारी लेकर ही रवाना होना चाहिए।

दक्षिण भारत में भारी बारिश और गरज-चमक की आशंका

दक्षिण भारत के कई राज्यों में रविवार को बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है।