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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 27 जून 2026 (11:58 IST)

दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 90 Kmph की रफ्तार से चलेगी आंधी; जानिए आपके राज्य का हाल

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Weather Update 27 June : मौसम विभाग ने एक बार फिर से 27 जून को उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है। ALSO READ: क्या अगले साल भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिया बड़ा संकेत
 

पिछले 24 घंटों कहां बरसा पानी?

पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बारिश हुई। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश दर्ज की गई।
 

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। ALSO READ: पासपोर्ट, आधार या वोटर आईडी नहीं... आखिर भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण क्या है?
 

इन राज्यों की ओर बढ़ा मानसून

उत्तर और मध्य भारत में बने अलग-अलग चक्रवाती परिसंचरण इस मौसमी बदलाव को और अधिक सक्रिय बना रहे हैं। अगले कुछ दिनों में मानसून की रफ्तार बढ़ सकती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इसके असर से आने वाले दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश की संभावना है।
 

मध्यप्रदेश में क्या है मानसून का हाल?

मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय 2 सिस्टम की वजह से मध्यप्रदेश में बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को प्रदेश के 39 जिलों में बारिश हुई। हालांकि तेज बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा। आज भी राज्य के 43 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
edited by : Nrapendra Gupta
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