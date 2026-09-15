  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Horrific incident in Udaipur, woman attacked
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (13:36 IST)

उदयपुर में खौफनाक घटना, महिला पर अटैक, आंखों में मिर्च पाउडर झोंका, नाक काटकर 9वीं मंजिल से फेंकने की कोशिश

Udaipur
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (13:36 IST)
google-news
राजस्‍थान के उदयपुर में हिरणमगरी थाना क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग की आशंका में बदमाशों ने लकड़वास स्थित एक अपार्टमेंट में रह रही सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर मारपीट की और धारदार हथियार से उसकी नाक काट दी।

इसके बाद उसे 9वीं मंजिल से नीचे फेंकने की कोशिश की। पड़ोसियों की मदद से महिला की जान बच सकी। हालांकि उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय ले जाने के बाद महिला के वहां से गायब होने का भी आरोप है।

उदयपुर के लकड़वास इलाके में 9 सितंबर की देर रात एक सरकारी कर्मचारी महिला पर उसके नौवीं मंजिल स्थित फ्लैट में कथित तौर पर हमला किया गया। महिला की पहचान डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा की रहने वाली उषा लबाना के रूप में हुई है। वह करीब छह महीने से इस अपार्टमेंट में रह रही थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महिला के पिता रमन लाल की ओर से शनिवार को दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक रात करीब 1 बजे छह से अधिक लोग उनके फ्लैट पर पहुंचे। शिकायत में अशोक लबाना, बीना लबाना, भरत लबाना, दिव्यांश, करीना, एक एंबुलेंस चालक समेत अन्य लोगों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कई लोग बिछीवाड़ा से जुड़े बताए गए हैं।

शिकायत के अनुसार, हमलावरों ने पहले आसपास के फ्लैटों को बाहर से बंद कर दिया, ताकि पड़ोसी तुरंत मदद के लिए बाहर न निकल सकें। उषा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनकी आंखों में कथित तौर पर मिर्च पाउडर झोंक दिया गया और हमलावर घर के अंदर घुस गए।

परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने उषा के हाथ-पैर पकड़ लिए और धारदार हथियार से उनका गला काटने की कोशिश की। बचाव के दौरान उनकी नाक पर चोट लगी। फ्लैट के फर्श पर खून भी मिला।

नौवीं मंजिल से फेंकने की कोशिश का आरोप : शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उषा की चीख सुनकर जब पड़ोसी बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो बीना लबाना ने घायल महिला को बाल पकड़कर खींचा और उन्हें नौवीं मंजिल से नीचे फेंकने की कोशिश की। पड़ोसियों के हस्तक्षेप के कारण यह कोशिश नाकाम हो गई।

पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस सुबह करीब 4 बजे मौके पर पहुंची। पुलिस ने एंबुलेंस बुलाकर घायल महिला को महाराणा भूपाल अस्पताल में भर्ती कराया। मौके से तीन लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए।

महिला के गायब होने का आरोप : परिवार ने हमले के तुरंत बाद पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। हमले के तीन दिन बाद शनिवार को रमन लाल ने शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला के अस्पताल में भर्ती होने के बाद फरार आरोपियों ने एंबुलेंस चालक की मदद से उसे अस्पताल से बाहर निकाल लिया और अब उसे किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया है।

पुलिस ने आठ नामजद आरोपियों और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। फरार आरोपियों और महिला का पता लगाने के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

क्‍या प्रेम प्रसंग का है एंगल : पुलिस ने संकेत दिया है कि हमले के पीछे महिला और पड़ोसी के पति के बीच कथित संबंध को लेकर पैदा हुआ शक वजह हो सकता है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभी केवल जांच का एक एंगल है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि हमलावरों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और उसे समुदाय से जुड़े व्हाट्सऐप समूहों तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता लापता महिला का पता लगाने और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने की है। महिला की मौजूदा स्थिति और वह कहां है, इसकी जानकारी भी अभी स्पष्ट नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
खजराना गणेश मंदिर में भक्तों के लिए 20 करोड़ का बीमा, जानिए किसे और किन शर्तों पर मिलेगा इंश्‍योरेंस का लाभ

6 साल बाद दर्ज हुई FIR, किन बड़े नामों की हो रही जांच, क्‍या है एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्‍शन?

6 साल बाद दर्ज हुई FIR, किन बड़े नामों की हो रही जांच, क्‍या है एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्‍शन?जून 2020 में हुई सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद एक बड़ा मोड़ आया है। घटना के लगभग 6 साल बाद अदालत की फटकार और मुंबई पुलिस की जांच में मिली खामियों को देखते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में औपचारिक FIR दर्ज कर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।

पोलैंड सीमा के पास रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन!

पोलैंड सीमा के पास रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन!Russia-Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। यूक्रेन और पोलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा (नाटो सीमा) के बेहद करीब याहोदीन (Yahodyn) स्टेशन पर एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में एक यात्री ट्रेन का इंजन तबाह हो गया।

क्यों भारत बन रहा चीन की मजबूरी? 7 साल बाद शी जिनपिंग के दिल्ली आने की असली वजह?

क्यों भारत बन रहा चीन की मजबूरी? 7 साल बाद शी जिनपिंग के दिल्ली आने की असली वजह?7 साल बाद BRICS समिट के लिए भारत पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जानिए गलवान तनाव के बावजूद चीन के लिए भारत से संबंध सुधारना क्यों जरूरी और मजबूरी बन चुका है। चीन का इकोनॉमिक 'मास्टरस्ट्रोक'

5000 करोड़ के मालिक BJP विधायक शाह ने मुंबई की सड़कों पर मांगी भीख, आखिर ऐसा क्यों हुआ?

5000 करोड़ के मालिक BJP विधायक शाह ने मुंबई की सड़कों पर मांगी भीख, आखिर ऐसा क्यों हुआ?Parag Shah BJP MLA: महाराष्ट्र के सबसे अमीर विधायकों में शुमार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और घाटकोपर (पूर्व) से विधायक पराग शाह का एक अनोखा और चौंकाने वाला अवतार सामने आया है। अरबों रुपए की संपत्ति (करीब 5000 करोड़) के मालिक पराग शाह ने अपनी लग्जरी गाड़ियां, अंगरक्षक और कीमती सामान छोड़कर एक भिखारी का रूप धारण किया

9 साल पुरानी शादी खत्म, शहडोल MP हिमाद्री सिंह और नरेंद्र मरावी का तलाक

9 साल पुरानी शादी खत्म, शहडोल MP हिमाद्री सिंह और नरेंद्र मरावी का तलाकBJP MP Himadri Singh divorce: मध्य प्रदेश के शहडोल संसदीय क्षेत्र से दो बार की भाजपा (BJP) सांसद हिमाद्री सिंह और उनके पति व मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मरावी का वैवाहिक रिश्ता कानूनी रूप से समाप्त हो गया है। अदालत ने दोनों की तलाक की अर्जी पर अंतिम मुहर लगाते हुए डिक्री पारित कर दी है। दोनों नेता पिछले कई सालों (करीब 5 साल) से एक-दूसरे से अलग रह रहे थे।

6 महीने में शादी का दावा! जयपुर के मंदिर में बप्पा की मेहंदी पर टूटे कुंवारे, 3 घंटे में 3500 किलो मेहंदी खत्म!

6 महीने में शादी का दावा! जयपुर के मंदिर में बप्पा की मेहंदी पर टूटे कुंवारे, 3 घंटे में 3500 किलो मेहंदी खत्म!Moti Dungri Ganesh Temple: सोशल मीडिया का खुमार किस कदर जमीनी हकीकत को बदल सकता है, इसकी एक बानगी गणेश चतुर्थी से ठीक पहले जयपुर के विश्वप्रसिद्ध मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में देखने को मिली।

गुरुग्राम हिट एंड रन मामला: राजस्थान के दौसा से मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई

गुरुग्राम हिट एंड रन मामला: राजस्थान के दौसा से मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गईGurugram Hit and Run case : गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा गिरफ्तार कर लिया है। घटना के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास की धारा 109 बीएनएस भी जोड़ दी है।

IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, जानिए कौन हैं IIT-IIM पासआउट अफसर और क्या मिर्जापुर से लड़ेंगी चुनाव?

IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, जानिए कौन हैं IIT-IIM पासआउट अफसर और क्या मिर्जापुर से लड़ेंगी चुनाव?IAS Divya Mittal Resignation Accepted: मिर्जापुर, संतकबीरनगर और देवरिया जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों की कमान संभाल चुकीं 2013 बैच की चर्चित आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का इस्तीफा केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 15 सितंबर 2026 से प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद उनके अगले कदम को लेकर सियासी और प्रशासनिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं।

उदयपुर में खौफनाक घटना, महिला पर अटैक, आंखों में मिर्च पाउडर झोंका, नाक काटकर 9वीं मंजिल से फेंकने की कोशिश

उदयपुर में खौफनाक घटना, महिला पर अटैक, आंखों में मिर्च पाउडर झोंका, नाक काटकर 9वीं मंजिल से फेंकने की कोशिशराजस्‍थान के उदयपुर में हिरणमगरी थाना क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग की आशंका में बदमाशों ने लकड़वास स्थित एक अपार्टमेंट में रह रही सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर मारपीट की और धारदार हथियार से उसकी नाक काट दी।

पश्चिम बंगाल उपचुनाव: कौन थे चंद्रनाथ रथ, जिनकी मां को भाजपा ने नंदीग्राम से दिया टिकट?

पश्चिम बंगाल उपचुनाव: कौन थे चंद्रनाथ रथ, जिनकी मां को भाजपा ने नंदीग्राम से दिया टिकट?पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार को भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया। पार्टी ने नंदीग्राम से हासिरानी रथ और रेजिनगर से शाखारव सरकार और को उम्मीदवार बनाया है। हासिरानी रथ शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ की मां हैं।

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिएiphone duo cheapest price country : Apple ने 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए। इसी इवेंट में कंपनी ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रखते हुए iPhone Duo भी पेश किया है। Apple के इस फोल्डेबल फोन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है।

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?Apple ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल iPhone iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया iPhone मॉडल नहीं, बल्कि Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। 256GB मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 शाम 5.30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलग

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलगApple Event 2026 Live Updates : Apple ने अपने इवेंट 'Surprise and Shine' में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone duo भी लॉन्च किया। इसके साथ ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया गया। कंपनी ने Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, और AirPods 5 भी लॉन्च किए। यह कंपनी के नए सीईओ जॉन टर्नस का पहला कीनोट था। iPhone Duo में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है।