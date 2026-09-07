हिमाचल के 'वॉटर बम': IIT मंडी की रिपोर्ट में 9 ग्लेशियल झीलों से तबाही की चेतावनी

10 वर्षों में 710 नई झीलों का निर्माण

वर्ष 2015: 3,500 मीटर से ऊपर 1,366 ग्लेशियल झीलें दर्ज थीं।

3,500 मीटर से ऊपर 1,366 ग्लेशियल झीलें दर्ज थीं। वर्ष 2025 (नवीनतम मैपिंग): यह संख्या बढ़कर 2,076 हो गई है, यानी 10 सालों में 710 नई झीलें बन गईं या विस्तृत हो गईं।

कैसे आ सकती है तबाही? (The Threat Perception)

भूकंप या भूगर्भीय हलचल होती है, भूस्खलन (Landslide) का बड़ा मलबा झील में गिरता है, या क्लाउडबर्स्ट (बादल फटने) जैसी घटना होती है,

बढ़ते पर्यटन की भी बड़ी भूमिका

पहाड़ों पर वाहनों की आवाजाही और मानवीय गतिविधियों से उड़ने वाली धूल व कार्बन कण ( Black Carbon) ग्लेशियरों की सतह पर जम जाते हैं।

ग्लेशियरों की सतह पर जम जाते हैं। यह धूल सूर्य की किरणों (सॉलर रेडिएशन) को परावर्तित करने के बजाय अधिक अवशोषित करती है, जिससे बर्फ के पिघलने की दर कई गुना तेज हो जाती है।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

IIT Mandi Glacial Study: हिमाचल प्रदेश के ऊंचे हिमालयी इलाकों में पिघलते ग्लेशियरों के कारण एक बड़ा पारिस्थितिक संकट (Ecological Crisis) आकार ले रहा है। आईआईटी मंडी (IIT Mandi) के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नवीनतम अध्ययन में राज्य की 9 ग्लेशियल झीलों के तेजी से फैलने की पुष्टि की गई है, जिन्हें वैज्ञानिकों ने ‘वॉटर बम’ की संज्ञा दी है।नेपाल में हाल ही में ग्लेशियर टूटने से आई विनाशकारी बाढ़ की पृष्ठभूमि में यह चेतावनी बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण पूरे हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर खतरनाक गति से पिघल रहे हैं। दशक भर में 30% बढ़ी हैं ग्लेशियल झीलें।अध्ययन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले एक दशक में हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियल झीलों की संख्या मेंऔर उनके कुल क्षेत्रफल मेंकी खतरनाक वृद्धि दर्ज की गई है।विशेषज्ञों के अनुसार, ये झीलें प्राकृतिक पत्थरों, मलबे और बर्फ की कमजोर सीमाओं (Moraine Dams) पर टिकी हैं। यदि:तो इनकी प्राकृतिक सीमाएं टूट सकती हैं। इसेकहा जाता है। इसके फटने से निचले इलाकों में बहाव इतना तेज होगा किपलक झपकते ही बह सकती हैं।ग्लोबल वार्मिंग के अलावा, अनियंत्रित पर्यटन (Over-Tourism) भी इस तबाही की गति बढ़ा रहा है।हिमाचल में लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं और बिगड़ते पर्यावरण परके जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने गंभीर चिंता जताई थी। पीठ ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि अनियोजित विकास और पर्यावरण विनाश नहीं रुका, तो मानसून और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा।