'बादल फाड़' तबाही: भारी बरसात से हिमाचल-उत्तराखंड से लेकर मप्र और राजस्थान में नदी-नाले उफान पर, पहाड़ों में रेड अलर्ट

देश के कई राज्यों में मानसून का रौद्र रूप जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से सड़कें और संपर्क मार्ग टूट चुके हैं, तो वहीं मैदानी राज्यों—मध्य प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है।1. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (पहाड़ी राज्यों में रेड/ऑरेंज अलर्ट)सिरमौर, मंडी और शिमला जिलों में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण सड़कें बाधित हो चुकी हैं। कई नदियां और स्थानीय नाले खतरनाक स्तर से ऊपर बह रहे हैं।देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्गों पर भूस्खलन (Landslide) की वजह से श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है।2. मध्य प्रदेश (उफान पर नर्मदा, चंबल और बेतवा)पूर्वी और पश्चिमी मप्र के जिलों (जैसे मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, भोपाल) में रुक-रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से नर्मदा, बेतवा और क्षिप्रा नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं।• निचले इलाकों में पानी भरने के कारण कई बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है।3. राजस्थान (पूर्वी जिलों में भारी बारिश)कोटा, झालावाड़, उदयपुर और जयपुर संभाग के जिलों में मानसून ट्रफ के असर से भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है।• छोटी नदियां और नाले उफान पर आने से ग्रामीण इलाकों का संपर्क शहरों से कट गया है।सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में भारी तबाही को देखते हुए 'बादल फटने' की खबरें आ रही हैं। आइए मौसम विज्ञान के पैमाने पर इसकी पड़ताल करें:मौसम विभाग के अनुसार, जब किसी सीमित क्षेत्र (लगभग 20-30 वर्ग किमी) में 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर (10 सेमी) या उससे अधिक बारिश होती है, तो उसे तकनीकी रूप से 'बादल फटना' (Cloudburst) कहा जाता है।पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के कुछ दूरस्थ इलाकों में अत्यधिक बारिश और मलबे के अचानक बहाव (Flash Floods) के कारण बादल फटने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। हालाँकि, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थिति स्थानीय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और कम दबाव के क्षेत्र (Low Pressure Area) के कारण हुई अत्यधिक भारी बारिश (Very Heavy Rainfall - 12 से 20 सेमी) की है।मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इन राज्यों में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। यदि आप प्रभावित क्षेत्रों में हैं, तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:उफान वाले पुल-पुलियाओं को पार करने का जोखिम न उठाएं।पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों की ओर यात्रा टालें।सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बजाय मौसम विभाग (IMD) और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें।